Guy Parmelin et le président polonais, Karol Nawrocki. Keystone

Ça roule entre la Suisse et la Pologne

Le Conseil fédéral a accueilli le président polonais pour une visite d’État soulignant l’excellence des relations bilatérales. La Suisse et la Pologne ont pu y réaffirmer leur partenariat stratégique en Europe centrale.

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Le Conseil fédéral in corpore a reçu mercredi à Berne le président polonais Karol Nawrocki. Ce dernier et son homologue Guy Parmelin ont salué les «relations de très bonne qualité» entre les deux pays, notamment dans les domaines scientifique et économique. Une cérémonie officielle a eu lieu sur la Place fédérale.

«Les relations entre la Pologne et la Suisse sont de très bonne qualité» Karol Nawrocki

Les discussions avec le président polonais Karol Nawrocki ont notamment porté sur les relations économiques entre Berne et Varsovie. La coopération entre les deux pays n'a «jamais été aussi bonne», a indiqué Guy Parmelin.

Les deux hommes ont longuement discuté. Keystone

L'importance des villes polonaises

La Pologne est le principal partenaire commercial de la Suisse en Europe centrale. En 2025, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 6,5 milliards de francs. Varsovie reçoit la plus grande part du «second milliard de cohésion» de la Suisse, soit quelque 320 millions de francs. Ce montant soutient les villes polonaises moyennes ainsi que des projets dans les secteurs de la recherche et de l'innovation.

Le président polonais a pris un bain de foule sur la Place fédérale. Keystone

«Les deux parties en tirent profit. En effet, lorsqu'une ville polonaise améliore ses infrastructures, c'est toute l'économie de la région qui en profite, et donc les nombreuses entreprises suisses», a souligné Guy Parmelin. «C'est avec une grande admiration que j'ai constaté que le président de la Confédération avait énuméré les villes polonaises qui bénéficient de cette aide», a relevé Karol Nawrocki.

«Cultiver les échanges»

La délégation suisse a également présenté les prochaines étapes en lien avec le paquet d’accords visant la stabilisation et le développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III). Devant les médias, Guy Parmelin a souligné l'importance de «cultiver les échanges entre la Polonge et la Suisse», étant donné «l'époque extrêmement exigeante».

Keystone

Les discussions continueront jeudi, lors du deuxième jour de la visite d'Etat du président polonais. Lui et son homologue suisse se rendront dans le canton de Vaud. Ils visiteront des institutions consacrées à la formation et à l’innovation, ou à l’histoire commune de la Suisse et de la Pologne.

(ats/acu)