Keystone

Zalando a pris une décision drastique sur les retours

Zalando supprime les étiquettes de retour en Suisse, poussant les clients à les imprimer eux-mêmes. Et voici pourquoi.

Plus de «Suisse»

Zalando ne fournit plus automatiquement d’étiquette de retour dans ses colis, une mesure test lancée auprès de certains clients suisses, relate Blick. Jusqu’ici, chaque paquet contenait une étiquette autocollante permettant de renvoyer facilement un article.

Désormais, les clients souhaitant effectuer un retour devront imprimer eux-mêmes cette étiquette via le site de Zalando. Malgré ce changement, le retour reste gratuit.

Pourquoi ce changement radical?

Cette nouvelle démarche vise à limiter les retours massifs et à préserver les ressources, explique l'entreprise à nos confrères, notamment en réduisant la consommation inutile de papier et de matériel. Zalando confirme que pour une part importante des commandes, aucun retour n’est effectué. La suppression du bon de livraison physique dans certains envois s’inscrit dans cette logique écologique et économique.

Certains clients trouvent ce changement surprenant, raconte Blick, car il complique le retour, surtout pour ceux qui ne disposent pas d’imprimante à domicile. Cette initiative fait suite à d’autres mesures strictes, comme le blocage de milliers de comptes clients accusés de retours abusifs pendant un an.



Le géant du commerce en ligne n’a pas précisé combien de temps ce test durera ni s’il sera étendu à d’autres marchés. (jah)