Deux frères ont servi Daech: un est expulsé de Suisse, l'autre reste, pourquoi?

Les deux frères possédaient du matériel de propagande de l'Etat islamique et fréquentaient les milieux islamistes. La Suisse a expulsé l'aîné vers le Kosovo, l'autre non.

«Bientôt, nous éteindrons la lumière de l'incrédulité. Les couteaux sont aiguisés, les épées sont dégainées». Il s'agit de l'extrait de la chanson de propagande du djihad que le sympathisant de l'Etat islamique (EI) a diffusé dans sa Golf. Sur ses appareils électroniques, la police a découvert un éventail de vidéos et d'images montrant les atrocités commises par l'Etat islamique. Mais ce n'est pas tout.

Ils ont parlé de préparer un attentat en Suisse

Les autorités ont surveillé de près ce Kosovar né en Suisse. En avril 2021, il a accueilli dans son appartement un collaborateur d'Al-Qaïda. En 2011, ce Germano-Pakistanais âgé d'une soixantaine d'années a été condamné à huit ans de prison en Allemagne.

Le Kosovar, qui parle un suisse-allemand bernois parfait, s'est entretenu avec son invité au sujet de l'attentat de Vienne. Il avait été commis par un terroriste austro-macédonien âgé de 20 ans, le 2 novembre 2020, tuant quatre personnes et en blessant plus d'une vingtaine avec une arme à feu. La police a abattu l'auteur. Peu auparavant, il avait participé à un programme de déradicalisation et avait réussi à faire croire aux experts qu'il avait renoncé à l'EI.

Les deux hommes ont discuté de la manière de préparer un attentat en Suisse. Le Germano-Pakistanais a pensé à un test d'explosifs dans la forêt: «Pendant le test, il y a un bang. Comme ça 'bam'». C'est ce qu'indiquent les éléments d'enquête. En février, le parquet fédéral allemand a de nouveau inculpé l'ancien personnage clé du réseau terroriste Al-Qaïda pour appartenance à un groupe terroriste étranger. Le sexagénaire avait entre-temps rejoint l'EI.

Qui est le Kosovar en question?

Le Kosovar, quant à lui, a déjà été condamné par la justice, notamment pour voies de fait et détention d'armes interdites. Son processus de radicalisation a commencé en 2016. A l'époque, il a fréquenté une mosquée où prêchait un imam salafiste. Le jeune homme, qui conservait chez lui des tenues de camouflage militaires et stockait 15 couteaux de lancer, fréquentait également les milieux djihadistes de Winterthour. Cette dernière a fait la Une des journaux avec les voyageurs en Syrie et la fermeture de la mosquée An-Nur.

La police cantonale estime que ce résident est imprévisible et dangereux. Il fallait s'attendre à ce qu'il prépare ou exécute un attentat terroriste pour des motifs religieux. Le Ministère public de la Confédération a prononcé contre lui, par ordonnance pénale, une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pour violation de la loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaida et Etat islamique et les organisations apparentées.

Pour le jeune homme, qui n'a pas suivi d'apprentissage et vivait de l'aide sociale, la perte du droit au séjour pèse plus lourd que cet arrêt: le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a annulé son admission provisoire, car elle constituait une menace pour la sécurité intérieure et sécurité extérieure.

Le sympathisant de l'EI a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a estimé qu'il plaçait sa foi au-dessus des valeurs démocratiques de la Suisse. Début 2022, il a été expulsé vers le Kosovo.

Le frère peut rester

Le SEM voulait également expulser son frère cadet, à la demande de l'Office fédéral de la police. Dans le cas de ce dernier, le Tribunal administratif fédéral a opposé son veto en février dernier.

En janvier 2021, le tribunal des mineurs l'avait condamné par ordonnance pénale à un mois de privation de liberté avec sursis. Il possédait du matériel de propagande de l'EI et il avait participé à un séminaire au cours duquel un sympathisant allemand de l'EI était intervenu comme conférencier. Il a également lancé un appel aux dons pour des femmes partisanes de l'EI internées dans le nord de la Syrie.

Ces actes se sont étendus sur une période d'un an. Le jeune homme n'était pas encore majeur. Le jugement du Tribunal administratif fédéral le qualifie de «suiveur»: un adolescent en quête d'identité qui s'est temporairement égaré sous la mauvaise influence de son grand frère.

Un tribunal critique la Confédération

Après sa condamnation, le frère cadet a dû se présenter régulièrement au service de gestion des menaces de la police cantonale. Il a bénéficié de la prise en charge d'un travailleur social du parquet des mineurs. Ces mesures semblent avoir porté leurs fruits. Que ce soit le procureur des mineurs, le service social, l'entreprise dans laquelle il suit une formation, le médecin ou les parents de son ex-petite amie suisse, tous attestent d'une évolution positive. Il est fiable et prêt à accepter de l'aide. Il n'y aurait plus de signes d'une attitude extrémiste, il n'entretiendrait plus de contacts avec l'environnement djihadiste.

Le SEM reste prudent. Il se réfère au cas de l'auteur de l'attentat de Vienne. Ce dernier, en raison de son jeune âge, a été libéré sous condition après avoir été arrêté sur la route du djihad. Il est par la suite admis à un programme de déradicalisation, où il montre des signes positifs, mais il cela ne l'empêchera pas de tuer. Dans le contexte, le jeune Kosovar aurait rendu visite à son aîné 13 fois en prison avant son expulsion. Cet argument du SEM a été balayé par le Tribunal administratif fédéral, qui estime que cela fait peser la responsabilité de l'acte sur les proches du criminel.

En Suisse, les autorités tentent de prendre en charge les personnes radicalisées par des mesures adaptées, de les intégrer le plus rapidement possible dans la société et de les dissuader de commettre des actes de violence. Mais à partir de quand une personne est-elle considérée comme «durablement déradicalisée» et donc hors d'état de nuire?

Quels sont les risques terroristes en Suisse?

Selon le Service de renseignement de la Confédération, le risque terroriste reste élevé. Le scénario le plus probable est celui d'un attentat commis par un individu isolé avec des moyens simples. La femme qui s'est emparée d'un couteau à pain et a attaqué deux femmes au Manor de Lugano en est l'exemple. Le Tribunal pénal fédéral l'a condamnée à neuf ans de prison pour plusieurs tentatives de meurtre et infraction à la loi fédérale EI/Al-Qaida.

Au Ministère public de la Confédération, les procédures dans le domaine du terrorisme motivé par le djihadisme sont stables depuis un certain temps, avec environ 70 procédures en cours. Il s'agit de recrutement ou de financement d'organisations terroristes, de propagande, de retours d'EI et, dans certains cas, de planification d'attentats. Certains dossiers visent des récidives.

Johannes Saal est sociologue des religions et politologue à l'Université de Lucerne. Il mène depuis longtemps des recherches sur le djihadisme:

«L'évaluation scientifique de la déradicalisation n'en est qu'à ses débuts, déclare-t-il. Je suis sceptique quant à l'efficacité des mesures de déradicalisation.»

Il évoque le cas d'un djihadiste qui vit à Winterthour et qui est revenu de Syrie. Le Ministère public de la Confédération a demandé sa détention préventive

Une étude allemande sur un programme de désengagement dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie arrive à la conclusion suivante: sur 130 djihadistes dans ce Land, seuls trois se sont complètement déradicalisés. 25 autres se sont «probablement détournés durablement» de la scène extrémiste, comme l'écrit Johannes Saal dans sa thèse sur les réseaux djihadistes en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Le processus de resocialisation est difficile parce qu'il englobe tous les domaines de la vie. Les personnes concernées doivent rompre complètement avec leur ancien environnement social, se construire un nouveau cercle d'amis et se créer des perspectives professionnelles.

«Pour sortir de la spirale, une nouvelle petite amie ou une nouvelle formation peuvent aider. Mais le risque de récidive reste élevé» Johannes Saal, sociologue

Les pièces du puzzle

Frank Urbaniok est l'un des psychiatres judiciaires les plus influents de Suisse. L'expert a développé son propre système de diagnostic pour évaluer les risques chez les criminels. Il applique les mêmes principes pour les sympathisants de l'EI.

Frank Urbaniok. image: KEYSTONE

Il n'y a jamais de garantie absolue qu'une personne ne récidive pas. Il faut analyser chaque cas et examiner le lien entre la personne et son comportement. Les experts doivent rassembler les nombreuses pièces du puzzle et dresser un tableau général.

Comment un psychiatre reconnaît-il qu'une personne continue de fonctionner de manière extrémiste malgré des déclarations contraires? Le spécialiste explique:

«Plus on possède d'informations sur une personne dans différents domaines, plus on a de chances d'évaluer correctement le risque»

Selon lui, il est presque impossible de conditionner son attitude en toutes circonstances, 24 heures sur 24, au travail, avec ses amis, sa famille et sur Internet. Frank Urbaniok ne connait pas le dossier du frère cadet kosovar. Mais le fait qu'il ait reçu des références positives dans son environnement social parle en sa faveur. (bzbasel.ch)

