La Confédération dégage finalement un excédent de 300 millions

La Confédération affiche finalement un excédent de 300 millions

Bundesraetin Karin Keller-Sutter spricht an einer Medienkonferenz zur Bargeldinitiative, am Dienstag, 13. Januar 2026, in Bern.(KEYSTONE/Peter Schneider)
Karin Keller-Sutter, cheffe du Département fédéral des finances.Image: KEYSTONE

Les caisses fédérales finissent 2025 dans les chiffres noirs, alors que les prévisions faisaient jusqu'alors état d'un déficit de 800 millions. Mais le gouvernement veut maintenir son programme d'économie
18.02.2026, 15:1518.02.2026, 15:28

L'exercice comptable 2025 se clôt finalement dans les chiffres noirs. La Confédération a dégagé un excédent de 300 millions alors qu'elle prévoyait un déficit de 800 millions. Le gouvernement reste convaincu de la nécessité du plan d'économie malgré ce bon résultat.

Le résultat est donc meilleur d'1,1 milliard. Des recettes supplémentaires en provenance de Genève expliquent cette différence par rapport aux prévisions, indique le Conseil fédéral mercredi dans un communiqué.

Le Conseil fédéral doit économiser: voici où il veut couper

«La situation demeure toutefois tendue», écrit-il. Le plan d'économie pour les années 2027-2029 reste donc d'actualité. Sans ces mesures, des déficits de 2 à 4 milliards sont à prévoir dès 2027, assure le gouvernement.

Le Parlement va se pencher en mars sur ce programme très controversé. Le Conseil des Etats avait déjà réduit l'ampleur des économies prévues lors des premiers débats en décembre. (jzs/ats)

