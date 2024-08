Vous allez payer moins d'impôts (à ces conditions) l'an prochain

La compensation de la progression à froid entraîne aussi le relèvement de tous les échelons des différents barèmes. Les couples mariés ne paieront donc l'impôt que si leur revenu imposable est égal ou supérieur à 29 700 francs (contre 29 300 francs actuellement), et le taux d'imposition maximal ne s'appliquera plus qu'à partir d'un revenu imposable de 940 900 francs (contre 928 700 francs actuellement).

Dès l'année fiscale 2025, la déduction pour enfant et celle pour personne à charge, par exemple, passeront de 6700 à 6800 francs chacune. Les personnes en formation pourront, elles, déduire 100 francs supplémentaires (au maximum 13 000 francs) au titre des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles.

Le tableau le plus cher du monde se cache-t-il à Genève?

Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci est le tableau le plus cher du monde, mais personne ne sait où il se trouve. La BBC tente de localiser le tableau, et pense qu'il est en Suisse.

Où se trouve le tableau le plus cher du monde? C'est la question que se posent les amateurs et experts d'art depuis un certain temps. En 2017, un tableau de Léonard de Vinci nommé Salvator Mundi a été vendu aux enchères chez Christie's à New York pour la coquette somme de 450 millions de dollars – soit plus de 100 millions de dollars de plus que ce qui avait été estimé au départ.