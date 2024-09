Le Parlement n'aime pas la CEDH, mais refuse de la dénoncer

Alexandra, militante climatique et condamnée: «On se sent insultés»

«Ça sent la "dissuasion"»: un juge critique la police et condamne une activiste

Les associations sans but lucratif ne doivent ainsi plus avoir accès au recours et les Etats membres doivent pouvoir s'exprimer librement sur toute interprétation abusive des droits fondamentaux. La Suisse s'associera avec les autres Etats pour faire valoir ces points, a expliqué l'Appenzellois, soutenu par le Conseil fédéral.

La tension monte entre UBS et les entreprises suisses

Une nouvelle enquête de Swissmem le montre: de plus en plus d'entreprises industrielles suisses sont insatisfaites de la politique de la grande banque et souhaitent un changement.

«UBS et la Suisse, un an et demi après le rachat de Credit Suisse, le grand amour n'est toujours pas au rendez-vous», écrivait CH Media la semaine dernière après un événement important pour les clients et les investisseurs de la grande banque au château de Wolfsberg à Ermatingen, en Thurgovie.