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Ces Suisses vont subir le bruit du F-35

epa12685440 A F-35 fighter jet lands during an exercise at Schiphol Airport, Netherlands, 27 January 2026. The Royal Netherlands Air Force is training with four F-35 fighter jets and a transport and t ...
Berne prévoit des mesures contre le bruit du F-35.Keystone

Ces Suisses vont subir le bruit du F-35

Le jet américain s'annonçant plus bruyant que son prédécesseur, les immeubles aux abords des bases aériennes seront équipés de fenêtres anti-bruit. Le Conseil fédéral prévoit un crédit de 30 millions à cet effet.
20.04.2026, 21:0021.04.2026, 06:13

La population vivant à proximité des bases aériennes militaires de Payerne, de Meiringen et d'Emmen recevra des fenêtres anti-bruit afin de réduire les nuisances sonores engendrées par le F-35A. Quelque 230 immeubles sont concernés.

Pas moins de 170 habitations à Emmen (LU) ainsi que 30 à Payerne (VD) et Meiringen (BE) seront équipées, a indiqué le Département fédéral de la défense lundi. Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un crédit d'engagement de 30 millions de francs à cet effet.

Les Etats-Unis détournent l'argent suisse du F-35

Les travaux d'installation devraient débuter en 2027. La population des trois régions sera informée au cours de la semaine.

A Payerne dès 2028

D'autres bâtiments situés dans la zone entourant les bases aériennes sont déjà équipés. Au total, 550 habitations sont concernées par les nuisances sonores.

La Suisse prévoit d'obtenir 30 F-35A américains. Ces jets doivent être stationnés à Payerne dès 2028, dès 2030 à Meiringen et à partir de 2032 à Emmen. (jzs/ats)

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