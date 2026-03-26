Le gel des paiements pour les systèmes de défense aérienne Patriot est sans effet: les Etats-Unis puisent simplement dans les fonds destinés au F-35. Image: AP

Les Etats-Unis détournent l'argent suisse du F-35

Les Etats-Unis contournent le gel des paiements du système de défense aérienne américain Patriot en réallouant au programme l'argent destiné aux avions de chasse F-35, révèle la SRF.

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Le gel des paiements décidé par la Suisse pour le système de défense antiaérienne Patriot s'est révélé sans effet, selon la radio-télévision alémanique (SRF).

Toujours d'après la SRF, les Etats-Unis ont depuis lors puisé dans les fonds suisses destinés aux chasseurs F-35. Le chef de l'armement, Urs Loher, a confirmé ce fait.

Loher défend malgré tout le gel des paiements: grâce à cette mesure, les Etats-Unis auraient informé la Suisse de manière plus transparente sur les retards de livraison accumulés depuis des années. Le procédé américain est légal, précise la SRF.

Pour rappel, la commande de Patriot a été effectuée il y a quatre ans. Les premiers systèmes devaient être livrés cette année, mais, avec l'annonce des retards en 2025, ils ne devraient pas arriver avant quatre ou cinq ans en Suisse.

Urs Loher, chef de l'armement. Image: keystone

Plusieurs centaines de millions

Mais comment les Etats-Unis peuvent-ils rediriger l'argent destiné aux F-35 vers l'acquisition des Patriot? Les autorités américaines gèrent un fonds commun pour l'ensemble des achats d'armement suisses. Lorsqu'un projet manque de liquidités, des fonds provenant d'un autre projet peuvent être utilisés. Il s'agirait d'un montant de plusieurs centaines de millions de francs, a expliqué Loher à la SRF.

Dans un premier temps, le chef de l'armement avait mentionné le montant exact. Mais sous la pression des autorités américaines, il n'a plus voulu évoquer qu'un «montant situé dans la fourchette basse des centaines de millions de francs».

Loher a qualifié la situation de «très insatisfaisante». Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), lui-même confronté à des difficultés financières, a ainsi dû virer en fin d'année plusieurs dizaines de millions de francs supplémentaires aux Etats-Unis pour les F-35, ces fonds ayant été redirigés vers les Patriot.

Des critiques sur le plan politique

Cette révélation passe mal dans les milieux politiques. Werner Salzmann, conseiller aux Etats UDC et spécialiste de politique sécuritaire, peste:

«C'est irritant de décider un gel des paiements pour voir ensuite l'argent simplement réaffecté»

Le conseiller aux Etats PLR Josef Dittli abonde dans ce sens:

«Le DDPS ne semblait manifestement pas avoir conscience que ce détournement était possible»

Les discussions entre le DDPS et Washington se poursuivent néanmoins. L'objectif est d'obtenir des Etats-Unis qu'ils reportent les paiements liés aux Patriot, leur livraison accusant elle aussi un retard conséquent. Mais, selon Loher, rien ne garantit que les Etats-Unis y donneront suite. Il résume:

«Les rapports de force sont assez clairs»

(ome/ysc/ats)