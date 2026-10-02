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Guy Parmelin démissionne, voici la rente à vie qu'il touchera

Avec sa démission, voici la rente à vie que touchera Guy Parmelin
Parmelin a annoncé sa démission ce vendredi 2 octobre.Image: montage watson

Voici la rente à vie que touchera Guy Parmelin

Guy Parmelin recevra une rente annuelle de 239 000 francs après son départ, réduite s'il continue de travailler.
02.10.2026, 11:1002.10.2026, 11:10

Dès qu'il aura quitté le Conseil fédéral, Guy Parmelin aura droit à une rente annuelle d'un peu plus de 239 000 francs, ce qui correspond à la moitié de son salaire actuel. Cette somme est réduite s'il reprend une activité lucrative.

Les pensions des ex-conseillers fédéraux et ex-conseillères fédérales correspondent à la moitié du salaire brut des ministres en exercice. Seuls ceux qui se retirent après au moins quatre ans ou pour des raisons de santé ont droit à la rente complète.

L'arrêté fédéral sur les traitements des magistrats prévoit qu'ils ne doivent pas gagner plus à leur retraite que leurs collègues en fonction. La Chancellerie fédérale précise:

«Lorsqu’un ancien conseiller fédéral perçoit en plus de sa rente un revenu professionnel ou de remplacement et que le total excède le traitement annuel d’un conseiller fédéral en fonction, sa rente est réduite à hauteur de la différence.»
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Ainsi, les anciens ministres qui décident d'exercer une activité lucrative ou qui siègent dans des conseils d'administration doivent rétrocéder à la Confédération ce qu'ils gagnent de plus qu'un magistrat en place.

Mais les coûts d'un ancien conseiller fédéral sont un peu plus élevés que sa seule rente, notamment en matière de sécurité. La Confédération détaille:

«La sécurité d’un conseiller fédéral ou d’un chancelier de la Confédération qui quitte ses fonctions continue pendant un an d’être assurée de manière inchangée. Passé ce délai, si sa sécurité est gravement menacée ou compromise, il peut demander au Service fédéral de sécurité d’analyser la situation et de le conseiller sur les précautions à prendre.»

(hun)

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