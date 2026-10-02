Voici la rente à vie que touchera Guy Parmelin
Dès qu'il aura quitté le Conseil fédéral, Guy Parmelin aura droit à une rente annuelle d'un peu plus de 239 000 francs, ce qui correspond à la moitié de son salaire actuel. Cette somme est réduite s'il reprend une activité lucrative.
Les pensions des ex-conseillers fédéraux et ex-conseillères fédérales correspondent à la moitié du salaire brut des ministres en exercice. Seuls ceux qui se retirent après au moins quatre ans ou pour des raisons de santé ont droit à la rente complète.
L'arrêté fédéral sur les traitements des magistrats prévoit qu'ils ne doivent pas gagner plus à leur retraite que leurs collègues en fonction. La Chancellerie fédérale précise:
Ainsi, les anciens ministres qui décident d'exercer une activité lucrative ou qui siègent dans des conseils d'administration doivent rétrocéder à la Confédération ce qu'ils gagnent de plus qu'un magistrat en place.
Mais les coûts d'un ancien conseiller fédéral sont un peu plus élevés que sa seule rente, notamment en matière de sécurité. La Confédération détaille:
(hun)