Agathe Raboud Sidorenko et Joëlle Minacci sont candidate au Conseil d'Etat vaudois. Keystone

Ensemble à gauche lance 7 personnes pour la course au Conseil d'Etat

La gauche radicale accumule les candidatures pour l'élection de février prochain, avec 7 candidats pour le groupement politique, un tiers des candidats déjà annoncés.

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Ensemble à gauche (EàG) lance sept personnes pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois en février prochain. Outre les membres du Grand Conseil Joëlle Minacci, Elodie Lopez, Mathilde Marendaz et Pierre Conscience, la formation de la gauche radicale mise sur Lilian Schibli, Agathe Raboud Sidorenko et Nicolas Mercier.

La coalition a indiqué jeudi dans un communiqué:

«Refusant la politique antisociale et productiviste du Conseil d'Etat, Ensemble à Gauche représente une rupture nette avec les partis dominants»

Elle ajoute vouloir proposer «des mesures répondant aux besoins de la majorité de la population», citant notamment une caisse maladie cantonale publique, la gratuité des transports publics régionaux, un salaire minimum de 4500 francs ou encore la revalorisation salariale des secteurs de la santé et du social.

Agé de 28 à 40 ans, les sept candidats et candidates «reflètent la diversité et la radicalité des combats menés par notre coalition au Grand Conseil et dans plusieurs villes du canton», poursuit le communiqué.

Avec sept personnes, Ensemble à gauche regroupe environ un tiers des candidats déjà annoncés pour le Conseil d'Etat (3 PLR, 3 PS, 1 ou 2 Vert-e-s, 1 UDC, 1 Vert'libéraux, 3 POP, 1 Centre, 1 Mouvement libéral). (ats)