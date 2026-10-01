Ensemble à gauche lance 7 personnes pour la course au Conseil d'Etat
Ensemble à gauche (EàG) lance sept personnes pour l'élection au Conseil d'Etat vaudois en février prochain. Outre les membres du Grand Conseil Joëlle Minacci, Elodie Lopez, Mathilde Marendaz et Pierre Conscience, la formation de la gauche radicale mise sur Lilian Schibli, Agathe Raboud Sidorenko et Nicolas Mercier.
La coalition a indiqué jeudi dans un communiqué:
Elle ajoute vouloir proposer «des mesures répondant aux besoins de la majorité de la population», citant notamment une caisse maladie cantonale publique, la gratuité des transports publics régionaux, un salaire minimum de 4500 francs ou encore la revalorisation salariale des secteurs de la santé et du social.
Agé de 28 à 40 ans, les sept candidats et candidates «reflètent la diversité et la radicalité des combats menés par notre coalition au Grand Conseil et dans plusieurs villes du canton», poursuit le communiqué.
Avec sept personnes, Ensemble à gauche regroupe environ un tiers des candidats déjà annoncés pour le Conseil d'Etat (3 PLR, 3 PS, 1 ou 2 Vert-e-s, 1 UDC, 1 Vert'libéraux, 3 POP, 1 Centre, 1 Mouvement libéral). (ats)