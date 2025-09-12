en partie ensoleillé16°
Suisse
Conseil fédéral

Suisse: les données AVS seront accessibles en ligne

Elisabeth Baume-Schneider va pr
Elisabeth Baume-Schneider a présenté le projet ce vendredi.Keystone

Vos données AVS seront accessibles en ligne

Le Conseil fédéral va lancer une plateforme en ligne pour les assurances sociales. Prévue pour 2028, elle permettra notamment aux citoyens de vérifier quelles cotisations ont déjà été versées sur leur compte individuel.
12.09.2025, 13:3012.09.2025, 13:30
Les assurés devraient pouvoir accéder à leurs données AVS et AI sur une plateforme en ligne. Le Conseil fédéral a adopté vendredi la base légale pour une numérisation complète des assurances sociales. La plateforme devrait être disponible au plus tôt en 2028.

Aujourd’hui, quand des assurés souhaitent des renseignements sur leur 1er pilier, leur démarche peut prendre plusieurs semaines. L'échange de données pour ces assurances n'est en effet pas automatisé et la communication avec les assurés s’appuie fréquemment encore sur des documents PDF ou papier.

Voici la «solution» qui ne satisfait personne pour financer la 13e rente

La plateforme en ligne vise à permettre aux citoyens d’accéder de manière aisée et rapide à leurs données AVS et AI. Elle leur permettra de consulter celles-ci après s’y être connectés en toute sécurité.

Les citoyens pourront ainsi vérifier quelles cotisations AVS ont déjà été versées sur leur compte individuel. Il leur sera possible, par exemple, de vérifier si tous leurs employeurs ont versé les cotisations AVS qui leur sont dues et s’ils ont des lacunes de cotisation. (jzs/ats)

