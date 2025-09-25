en partie ensoleillé13°
DE | FR
burger
Suisse
Conseil national

Le National rejette l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions!»

Le National rejette l'initiative UDC «Pas de Suisse à 10 millions!»

Après un débat-fleuve, le National a recommandé jeudi le rejet de l'initiative populaire UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», qui réclame un contrôle strict de l'immigration. Seule l'UDC a soutenu le texte. Le Centre a lui plaidé pour un contre-projet, sans convaincre.
25.09.2025, 17:4325.09.2025, 17:43

L'initiative demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d'ici 2050. Le Conseil fédéral et le Parlement devraient prendre des mesures dès que la population dépasse les 9,5 millions.

Les personnes admises à titre provisoire ne pourraient plus obtenir d'autorisation de séjour ou d'établissement, ni la nationalité suisse, ni aucun autre droit de rester. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, Berne devrait résilier des traités internationaux, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE.

Un UDC veut la peau des fêtes sauvages en Suisse romande

Infrastructures saturées

L'UDC a rappelé que la Suisse avait gagné environ deux millions d'habitants en 25 ans. Elle a aussi souligné que ses infrastructures ont atteint leurs limites.

Ses orateurs ont listé des transports publics bondés, des embouteillages à n'en plus finir, la pénurie de logements et des loyers en hausse, un recul des terres cultivables, une augmentation de la criminalité. «Trop, c'est trop», a estimé Pascal Schmid (UDC/TG). «Il s'agit de reprendre le contrôle de l'immigration pour préserver notre environnement et notre paysage», a conclu Jean-Luc Addor (UDC/VS).

«Suicide diplomatique et économique»

Les opposants au texte ont souligné que l'économie avait besoin de l'immigration. De plus, l'acceptation de l'initiative aggraverait encore la pénurie de main-d'oeuvre dans certains domaines, notamment celui de la santé.

Dans les hôpitaux, un tiers du personnel soignant est étranger. Dans les EMS, cette proportion est même de près de 50%, a rappelé Jean Tschopp (PS/VD) pour la commission. L'immigration stable de personnes jeunes est nécessaire pour financer l'AVS, a aussi noté Peter Schilliger (PLR/LU).

De plus, l'initiative entraînerait la résiliation des accords bilatéraux. Faire tomber ces accords dans le contexte géopolitique actuel serait un «suicide diplomatique et économique», a souligné Benjamin Roduit (Centre/VS). Raphaël Mahaïm (Vert-e-s/VD) a lui prédit un «chaos programmé».

Voici ce qui fera basculer le vote le plus disputé de l’année

Les opposants ont reconnu que la croissance démographique présente des défis, mais l'initiative n'est pas la manière d'y répondre. Brigitte Crottaz (PS/VD) a dénoncé une «vision simpliste et une obsession de faire croire que tous les problèmes découlent de l'immigration». S'il n'y a pas de place dans les transports publics, c'est parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'investissements, a complété Tamara Funiciello (PS/BE).

Pas de contre-projet

Le Centre a défendu un contre-projet sous la forme d'une clause de sauvegarde, mais qui soit compatible avec les accords bilatéraux. La croissance démographique et ses conséquences préoccupent beaucoup de gens, a relevé Nicolò Paganini (Centre/SG).

Et d'ajouter que si la croissance se poursuit sans que les infrastructures ne suivent, cela sera à un moment donné sanctionné dans les urnes et cela pourrait se faire avec ce texte dangereux. C'est pourquoi il faut permettre à la population de choisir une autre voie qui permette de maintenir les accords bilatéraux, a abondé Gerhard Pfister (Centre/ZG). En vain.

Le Conseil des Etats doit se prononcer à son tour. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux

Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085

1 / 10
Voici à quoi pourrait ressembler la Suisse en 2085
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
La Suisse fabrique le «tueur de drones» ultime, mais Berne le snobe
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
Un UDC veut la peau des fêtes sauvages en Suisse romande
Le conseiller national Nicolas Kolly veut punir les organisateurs de free party, dont le succès grandit en Suisse romande. Les organisateurs sont scandalisés.
Des basses qui résonnent, de la musique qui s'élève, et des danseurs sous un ciel étoilé. Presque chaque week-end en Suisse, on peut vivre un telle ambiance dans un fête techno non autorisée, organisée dans une forêt ou dans un champ.
L’article