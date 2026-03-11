Le jackpot de 189,9 millions de l'Euro Millions est tombé

La grosse cagnotte de 189,9 millions de francs suisses est tombée à l'Euro Millions.

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte au total 189,9 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 12, 14, 27, 44 et 50 et les étoiles 4 et 12.

Selon la loterie, le gagnant serait un résident du Royaume-Uni.

Lors du prochain tirage vendredi, 15 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

MISE EN GARDE

L'addiction au jeu est un trouble psychique reconnu par l'Organisation mondiale de la santé: les jeunes de 18 à 29 ans sont les plus touchés. Vous vous inquiétez quant à votre relation aux jeux d'argent ou celle de vos proches? Les jeux d'argent et de hasard sont dangereux: risque d'addiction élevé, perte d'argent, conflits familiaux...L'addiction au jeu est un trouble psychique reconnu par l'Organisation mondiale de la santé: les jeunes de 18 à 29 ans sont les plus touchés. Vous vous inquiétez quant à votre relation aux jeux d'argent ou celle de vos proches? Vous pouvez trouver de l'aide.

(sda/ats)