Coop a fait une erreur dangereuse pour les allergiques

Avez-vous récemment acheté des ballons précuits? Il y a de grandes chances pour que vous vous retrouviez avec un tout autre produit au sésame. Coop rappelle le produit.

Un aliment peut parfois en cacher un autre et c’est rarement une bonne nouvelle. Ce vendredi, Coop annonce que l’emballage dans lequel on aurait dû trouver des petits pains précuits de la marque Betty Bossi contient en réalité des «panino rustico». Problème, ce «panino rustico» contient du sésame, «un allergène non déclaré».

«Ce produit présente un risque potentiel pour la santé des personnes allergiques au sésame. Il est donc recommandé de ne pas en consommer» Selon un communiqué de Coop, ce vendredi

Et si nous ne sommes pas allergiques? «Les autres personnes peuvent le consommer sans crainte». Comme toujours, les dates d’achat et de péremption jouent un rôle, si bien que les produits concernés par ce problème sont ceux qui portent la date de durabilité minimale du 26.02.2025.

Voici la carte d’identité du produit:

Ballons précuits Betty Bossi

IP-Suisse

400 grammes

Code EAN: 7627534576165

Numéro d'art.: 6.820.412

Prix de vente: 2,70 francs suisses

Coop annonce en outre que «les produits concernés ont d'ores et déjà été bloqués à la vente» et qu’il a été en vente «du 08.02.2025 au 13.02.2025 dans les supermarchés Coop, dans les Coop City et sur coop.ch».

Remboursement

Ce problème vous concerne? Vous pouvez sans autre les rapporter «dans n'importe quel point de vente» et vous serez intégralement remboursés.

Des questions à ce sujet? Empoignez votre téléphone et contactez le service clients du géant orange au 0848 888 444.