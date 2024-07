Pourquoi Coop réutilise son vieux logo

Traduit et adapté par Tanja Maeder

Coop a trouvé comment nous vendre sa viande plus longtemps et moins cher

Le logo actuel existe déjà depuis plus de deux décennies; il a été introduit lors de la fusion des coopératives régionales Coop et de Coop Suisse en une seule Coop en 2001. Pour l'instant, aucun changement de design du logo actuel n'est prévu.

Plus de «Suisse»

Cette vidéo est devenue virale et vous ne voulez pas savoir pourquoi

Le premier but de la Nati fait le buzz pour une raison très particulière

Les plus lus

La fusion avec UBS est finalisée: Credit Suisse n'existe plus

Credit Suisse a officiellement cessé d'exister en Suisse: la banque a été radiée du Registre du commerce du canton de Zurich et n'existe plus en tant qu'entité juridique distincte. Tous les droits et obligations ont ainsi été transférés à UBS Switzerland.

La fusion permet la migration de la clientèle et des activités de Credit Suisse (Suisse) sur la plateforme d'UBS, indique lundi la banque aux trois clés dans un communiqué. L'intégration aura lieu en majorité en 2025 et sera progressive.