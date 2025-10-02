The Body Shop est désormais en ventre chez Manor. Image: Keystone/watson

Manor récupère une marque populaire abandonnée par Coop

Ce printemps, Coop mettait fin à la franchise The Body Shop, avec pour conséquence la fermeture des magasins en Suisse. Mais les produits de la marque britannique ont depuis fait leur retour chez Manor. Explications.

Plus de «Suisse»

Dans les rues de Lausanne, l'enseigne The Body Shop, fondée dans les années 70 à Brighton, en Angleterre, faisait partie du décor. Elle a laissé un vide lorsqu'elle a fermé ses portes au printemps 2025, à l'instar des trente-deux autres magasins suisses de la célèbre marque de cosmétique.

La raison derrière ces fermetures? En mai dernier, Coop, titulaire de la franchise suisse, renonçait à prolonger le contrat. En cause:

«The Body Shop a perdu le positionnement unique initial défini par le franchiseur. Le programme de revitalisation mis en œuvre n'a pas atteint l'objectif escompté» Coop en janvier 2025, dans un communiqué

Le géant orange ajoutait que les «108 employés se verront tous proposer un autre poste au sein du groupe Coop» et que les enseignes laissées vacantes pourraient être «réaffectées à ses autres formats spécialisés».

Surprise à Manor

Quelques mois plus tard cependant, de nombreux produits The Body Shop se sont retrouvés chez Manor, exposés sur de grands comptoirs verts.

Les voici: Stand Body Shop à Manor, Lausanne. Image: watson

Par écrit, Manor nous confirme que, depuis fin août, les articles de la marque britannique sont disponibles dans plusieurs de leurs magasins – à Genève, Berne, Vevey, Sion, Morges, Fribourg ou encore Neuchâtel, autre autres – ainsi que sur leur site internet. Et selon le porte-parole, «le lancement a été très positif»:

«Après juste quelques semaines, les beurres corporels et gels douche iconiques font déjà partie des meilleures ventes» Manor

Et de toutefois préciser que The Body Shop n'est pas franchisé par Manor et que seule une sélection de produits est proposée pour l'instant. Un nouvel assortiment sera-t-il disponible dans le futur? Cette information est «en cours de vérification», répond le porte-parole.

Concernant la manière dont cette transition a été effectuée, nous sommes renvoyés à la réponse sur le lancement positif en magasin. Dès lors, afin de mieux comprendre ce qui a été décidé, nous avons également interrogé Coop. Le groupe nous suggère de nous référer directement à Manor pour plus de détails.

Une adresse e-mail qui n'existe plus

De son côté, le service client britannique de The Body Shop déclare «ne pas être en mesure de fournir des détails concernant les opérations de la marque en Suisse». «Pour obtenir des informations précises, je vous recommande de contacter directement le service clientèle suisse», ajoute-t-il, en nous fournissant une adresse e-mail.

Le problème? Elle n'existe plus. Y aurait-il un autre moyen de joindre la filiale suisse? The Body Shop déclare vouloir nous aider davantage, «mais c'est la seule adresse e-mail dont nous disposons. Et de conclure: