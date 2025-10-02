beau temps13°
DE | FR
burger
Suisse
Coop

Manor récupère The Body Shop abandonné par Coop

The Body Shop est désormais en ventre chez Manor.
The Body Shop est désormais en ventre chez Manor.Image: Keystone/watson

Manor récupère une marque populaire abandonnée par Coop

Ce printemps, Coop mettait fin à la franchise The Body Shop, avec pour conséquence la fermeture des magasins en Suisse. Mais les produits de la marque britannique ont depuis fait leur retour chez Manor. Explications.
02.10.2025, 16:5402.10.2025, 16:54
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

Dans les rues de Lausanne, l'enseigne The Body Shop, fondée dans les années 70 à Brighton, en Angleterre, faisait partie du décor. Elle a laissé un vide lorsqu'elle a fermé ses portes au printemps 2025, à l'instar des trente-deux autres magasins suisses de la célèbre marque de cosmétique.

La raison derrière ces fermetures? En mai dernier, Coop, titulaire de la franchise suisse, renonçait à prolonger le contrat. En cause:

«The Body Shop a perdu le positionnement unique initial défini par le franchiseur. Le programme de revitalisation mis en œuvre n'a pas atteint l'objectif escompté»
Coop en janvier 2025, dans un communiqué.

Le géant orange ajoutait que les «108 employés se verront tous proposer un autre poste au sein du groupe Coop» et que les enseignes laissées vacantes pourraient être «réaffectées à ses autres formats spécialisés».

Surprise à Manor

Quelques mois plus tard cependant, de nombreux produits The Body Shop se sont retrouvés chez Manor, exposés sur de grands comptoirs verts.

Les voici:

Stand Body Shop à Manor, Lausanne.
Stand Body Shop à Manor, Lausanne.Image: watson

Par écrit, Manor nous confirme que, depuis fin août, les articles de la marque britannique sont disponibles dans plusieurs de leurs magasins – à Genève, Berne, Vevey, Sion, Morges, Fribourg ou encore Neuchâtel, autre autres – ainsi que sur leur site internet. Et selon le porte-parole, «le lancement a été très positif»:

«Après juste quelques semaines, les beurres corporels et gels douche iconiques font déjà partie des meilleures ventes»
Manor
Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop

Et de toutefois préciser que The Body Shop n'est pas franchisé par Manor et que seule une sélection de produits est proposée pour l'instant. Un nouvel assortiment sera-t-il disponible dans le futur? Cette information est «en cours de vérification», répond le porte-parole.

Concernant la manière dont cette transition a été effectuée, nous sommes renvoyés à la réponse sur le lancement positif en magasin. Dès lors, afin de mieux comprendre ce qui a été décidé, nous avons également interrogé Coop. Le groupe nous suggère de nous référer directement à Manor pour plus de détails.

Une adresse e-mail qui n'existe plus

De son côté, le service client britannique de The Body Shop déclare «ne pas être en mesure de fournir des détails concernant les opérations de la marque en Suisse». «Pour obtenir des informations précises, je vous recommande de contacter directement le service clientèle suisse», ajoute-t-il, en nous fournissant une adresse e-mail.

Aldi baisse ses prix et voici comment Coop et Migros réagissent

Le problème? Elle n'existe plus. Y aurait-il un autre moyen de joindre la filiale suisse? The Body Shop déclare vouloir nous aider davantage, «mais c'est la seule adresse e-mail dont nous disposons. Et de conclure:

«Nous comprenons que l'e-mail ne fonctionne peut-être pas»
The Body Shop UK
Migros, Coop, Aldi: plus d'articles sur les supermarchés en Suisse
Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?
Aldi renonce à la pub pour les fraises étrangères: et Migros et Coop?
de Chiara Stäheli
Climat: Migros et Coop ne veulent pas qu'on leur impose cette nouvelle loi
1
Climat: Migros et Coop ne veulent pas qu'on leur impose cette nouvelle loi
de Chantal Stäubli
Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)
Voici où Coop fait plus fort que Migros (et tout le monde)
de Stefan Ehrbar
Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»
Action vient défier Migros et Coop: «Impossible d'être moins cher»
de Aylin Erol
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
La police genevoise se dote de trottinettes... non conformes
La police genevoise s'est dotée ces dernières années de trottinettes électriques pour les missions de terrain de ses agents en civil. Mais ces engins ont fini à la casse, car ils pouvaient rouler au-delà de la vitesse de 20 km/h autorisée par la loi.
Les quinze trottinettes ont d'abord été envoyées à la fourrière pour une expertise approfondie, qui a révélé leur non-conformité, a indiqué Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise.
L’article