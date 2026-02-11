larges éclaircies
Migros, Coop, Aldi: voici le meilleur déboucheur de canalisation

De gauche à droite, les meilleurs produits pour les tuyaux du test. montage watson

Voici le meilleur déboucheur de canalisation vendu en Suisse

La télévision publique alémanique a testé dix produits pour déboucher les siphons. Tous passent le test, mais une experte met en garde contre leur dangerosité.
«Kassensturz», l’émission de consommateurs de la SRF, s’est penchée cette semaine sur la question des déboucheurs de canalisations. Dix produits courants du commerce ont été testés en laboratoire selon deux méthodes différentes afin d’évaluer leur efficacité.

Un constat positif s’impose: aucun des déboucheurs testés n’a complètement échoué. Le meilleur résultat a été obtenu par le produit Migros «Nature Clean», avec une note de 5,0 sur 6. Le produit «Mellerud», vendu chez Jumbo, a lui aussi obtenu la mention «bien», avec une note de 4,8.

Le produit ayant obtenu le moins bon résultat est «Drano», commercialisé par Coop, avec une note de 4,0. Toutefois, même dans ce cas, «Kassensturz» lui attribue encore la mention «suffisant».

«Kassensturz» met en garde contre un danger

Le reportage souligne également les dangers liés à l’utilisation des déboucheurs de canalisations. L’écotoxicologue Cornelia Kienle explique dans l’émission: «Les déboucheurs font partie des produits les plus problématiques que nous ayons à la maison. Ils contiennent des substances fortement corrosives.» L’experte met en garde en particulier contre le mélange de différents produits de nettoyage:

«Si un siphon a déjà été traité, par exemple avec un nettoyant pour salle de bains (acide) ou un autre produit à base acide, et que l’on ajoute ensuite un déboucheur (alcalin), la situation devient vraiment très, très dangereuse. Du chlore gazeux toxique peut se former.»
Cornelia Kienle

Comme ces produits contiennent généralement des solutions fortement alcalines, avec des valeurs de pH élevées, ils ne devraient être utilisés qu’avec des lunettes de protection et des gants.

Il existe par ailleurs des alternatives plus respectueuses de l’environnement que les déboucheurs chimiques. Un simple liquide vaisselle peut déjà se révéler efficace. L’experte recommande également des remèdes maison éprouvés ainsi que des «méthodes mécaniques, comme le bicarbonate de soude associé au vinaigre».

Méthodologie des tests
Les déboucheurs ont été testés dans un laboratoire en Allemagne. Un mélange de salissures composé de graisses, de déchets de cuisine, de cheveux, de marc de café et de feuilles de test a été introduit dans un siphon afin de simuler une obstruction. Après l’ajout du produit, la dégradation des saletés et les résidus restés dans le tuyau ont été évalués. Un second test a complété l’analyse: des pastilles de saleté compressée ont été immergées dans 200 grammes de déboucheur afin d’en observer la dissolution.

(ome/trad. hun)


