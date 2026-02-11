Voici le meilleur déboucheur de canalisation vendu en Suisse
«Kassensturz», l’émission de consommateurs de la SRF, s’est penchée cette semaine sur la question des déboucheurs de canalisations. Dix produits courants du commerce ont été testés en laboratoire selon deux méthodes différentes afin d’évaluer leur efficacité.
Un constat positif s’impose: aucun des déboucheurs testés n’a complètement échoué. Le meilleur résultat a été obtenu par le produit Migros «Nature Clean», avec une note de 5,0 sur 6. Le produit «Mellerud», vendu chez Jumbo, a lui aussi obtenu la mention «bien», avec une note de 4,8.
Le produit ayant obtenu le moins bon résultat est «Drano», commercialisé par Coop, avec une note de 4,0. Toutefois, même dans ce cas, «Kassensturz» lui attribue encore la mention «suffisant».
«Kassensturz» met en garde contre un danger
Le reportage souligne également les dangers liés à l’utilisation des déboucheurs de canalisations. L’écotoxicologue Cornelia Kienle explique dans l’émission: «Les déboucheurs font partie des produits les plus problématiques que nous ayons à la maison. Ils contiennent des substances fortement corrosives.» L’experte met en garde en particulier contre le mélange de différents produits de nettoyage:
Comme ces produits contiennent généralement des solutions fortement alcalines, avec des valeurs de pH élevées, ils ne devraient être utilisés qu’avec des lunettes de protection et des gants.
Il existe par ailleurs des alternatives plus respectueuses de l’environnement que les déboucheurs chimiques. Un simple liquide vaisselle peut déjà se révéler efficace. L’experte recommande également des remèdes maison éprouvés ainsi que des «méthodes mécaniques, comme le bicarbonate de soude associé au vinaigre».
(ome/trad. hun)