Attention à ces chocolats vendus chez Coop: ils sont dangereux

Coop rappelle des chocolats contenant «des corps étrangers en métal»

Des lots de branches de chocolat vendues à la Coop en février sont susceptibles de contenir «des corps étrangers en métal». Ils ont été rappelés par le distributeur.
15.02.2026, 21:0615.02.2026, 21:06

Ces bâtonnets de chocolat sont bel et bien censés croquer sous la dent: une branche Halba contient forcément des éclats de noisettes. Mais il y a un problème avec certains produits vendus entre le 9 et le 13 février 2026:

«Ils sont susceptibles de contenir des corps étrangers en métal»
Coop dans son rappel

Le détaillant a donc rappelé les barres de chocolats concernées. «Il existe un risque potentiel pour la santé et les produits ne doivent pas être consommés», écrit Coop dans un communiqué. Sans pour autant préciser comment ce matériau a pu se retrouver dans du chocolat.

Remboursés

Sont concernés à la fois les bâtonnets de chocolat vendus à l’unité et ceux en paquets de cinq, vendus entre le 9 et le 13 février.

Coop, Migros et McDo se «préparent» à cette interdiction de l'UE

La chaîne de magasin indique que les articles déjà achetés peuvent être rapportés aux points de vente. Le prix de vente sera remboursé. Voici les lots concernés:

Halba Maxi Branche Classic 45 grammes
Code EAN: 7627534125004
N° d’article: 6.695.691
Prix de vente: CHF 1.60
Date limite de consommation: 03.10.2026
Numéro de lot: 1815419
Halba Maxi Branches Classic 5x45 grammes
Code EAN: 7627535074318
N° d’article: 6.995.358
Prix de vente: CHF 4.95
Date limite de consommation: 02.10.2026
Numéro de lot: 1830350

