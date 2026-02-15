Coop rappelle des chocolats contenant «des corps étrangers en métal»
Ces bâtonnets de chocolat sont bel et bien censés croquer sous la dent: une branche Halba contient forcément des éclats de noisettes. Mais il y a un problème avec certains produits vendus entre le 9 et le 13 février 2026:
Le détaillant a donc rappelé les barres de chocolats concernées. «Il existe un risque potentiel pour la santé et les produits ne doivent pas être consommés», écrit Coop dans un communiqué. Sans pour autant préciser comment ce matériau a pu se retrouver dans du chocolat.
Remboursés
Sont concernés à la fois les bâtonnets de chocolat vendus à l’unité et ceux en paquets de cinq, vendus entre le 9 et le 13 février.
La chaîne de magasin indique que les articles déjà achetés peuvent être rapportés aux points de vente. Le prix de vente sera remboursé. Voici les lots concernés:
Code EAN: 7627534125004
N° d’article: 6.695.691
Prix de vente: CHF 1.60
Date limite de consommation: 03.10.2026
Numéro de lot: 1815419
Code EAN: 7627535074318
N° d’article: 6.995.358
Prix de vente: CHF 4.95
Date limite de consommation: 02.10.2026
Numéro de lot: 1830350
(her)