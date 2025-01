Coop et Migros envisagent de supprimer les codes barres

Un changement se trame dans les supermarchés. Peu à peu, le traditionnel code-barres risque de laisser sa place au QR code. Un avantage pour les consommateurs et les supermarchés auquel Coop et Migros réfléchissent.

Plus de «Suisse»

Peut-on parler d'un changement d'ère? En Allemagne, dans les enseignes Lidl, après 50 ans de bons et loyaux services, le code-barres est remplacé par un nouveau code plus intelligent: le QR code.

Celui-ci a été boosté par la pandémie. Il est désormais bien ancré dans notre quotidien, par le biais de diverses applications, notamment Twint. Et son efficacité est reconnue: le QR code permet d’accéder à des informations détaillées grâce à un simple scan.

Logiquement, cela a donné des idées à de nombreux supermarchés, qui se préparent à se passer du traditionnel code-barres et ses 13 chiffres. A la place, les consommateurs retrouveront donc un QR code qui présente des avantages concrets.

Par exemple, il sera possible d'accéder aux informations générales d'un produit depuis son smartphone, de consulter des idées de recettes ou de suivre les instructions de recyclage. Une demande insistante venue des consommateurs, que les industriels et les distributeurs ont entendu.

Une part d'ombre

Mais le QR code comporte aussi une part d'ombre, que les grands groupes préfèrent ne pas trop ébruiter. A chaque connexion, des fichiers sont créés et pourraient servir potentiellement à du marketing, selon des spécialistes.

Le système permet également aux sociétés de suivre plus efficacement ses stocks, ce qui pourrait faciliter les rappels de produits et la réduction des déchets. Aussi, le QR code peut être lu à 360° et logiquement scanné plus rapidement.

Si son utilisation n'a fait que récemment son entrée dans la grande distribution, cette pratique est usée depuis un plusieurs années dans l'industrie de la mode, dans des chaînes comme Zara et Uniqlo.

Coop a déjà lancé le processus, Migros teste

En Suisse, le recours au QR code est en cours de réflexion. Chez Coop, par exemple, vous pouvez déjà trouver plusieurs articles frappés d'un QR code. Si vous prenez les emballages de Nutella brot-sticks, vous y verrez un petit QR code permettant de consulter les informations relatives au produit du groupe Ferrero.

Contacté, Coop confirme que «les premiers produits dotés d'une matrice 2D ont fait leur apparition dans l'assortiment de Coop à l'automne 2020». Une matrice 2D? L'équivalent d'un QR code.

Le service de communication précise:

«Coop est considérée comme l'une des pionnières dans ce domaine. Le Datamatrix 2D (réd: un code-barres bidimensionnel) permet de stocker plus d'informations que le code-barres; en plus du Global Trade Item Number, par exemple la date limite de consommation, le poids ou le prix. Les produits avec Datamatrix 2D permettent par exemple des commandes de marchandises encore plus précises et prévisibles. Ainsi, le gaspillage alimentaire est encore réduit.» Coop

Du côté de la Migros, la mise en place prend un peu plus de temps, comme nous le confirme le service de presse de la coopérative.

La société explique que des analyses sont effectuées en interne:

«Actuellement, Migros effectue en interne différentes analyses de faisabilité et de rentabilité sur le thème des codes-barres 2D (réd: codes QR). L'ambition est d'intégrer d'ici 2027 des codes 2D au point de vente, en plus des codes existants, les codes barres (EAN13).» Migros

Chez Lidl, en Suisse, il n'est pas encore question de suivre le mouvement allemand. «Nous n’avons actuellement aucun projet similaire prévu, nous suivons cependant de près l'évolution en matière de codes QR», nous écrit la filiale.

La révolution est en marche. Les codes-barres devraient d’ici 2027 s’effacer au profit des codes en 2 dimensions au niveau mondial. (svp)