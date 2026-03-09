assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Covid-19

L'OFSP prêt à dévoiler les contrats des vaccins Covid

Le vaccin
L'OFSP avait publié en 2022 certains contrats en masquant certaines informations.Keystone

La Confédération prête à dévoiler les contrats des vaccins Covid

L'OFSP renonce à faire appel de la décision du Tribunal administratif fédéral dans l'affaire des contrats d'achat de vaccins Covid, que des particuliers souhaitent pouvoir consulter.
09.03.2026, 12:5309.03.2026, 12:53

La Confédération est désormais prête à divulguer ses contrats d'achat de vaccins contre le Covid. Elle a annoncé lundi qu'elle ne ferait pas appel de la décision du Tribunal administratif fédéral concernant les recours déposés par des particuliers.

Les fabricants de vaccins concernés peuvent cependant faire appel de cette décision afin de préserver leurs secrets professionnels, commerciaux et de fabrication, indique lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Ils ont percé un mystère inquiétant du vaccin Covid

Les plaignants demandaient, sur la base de la loi sur la transparence, à consulter les contrats conclus entre l'OFSP et la pharmacie de l'armée pour les vaccins contre le Covid. L'OFSP a rejeté ces demandes fin 2023.

L'OFSP avait publié en 2022 les contrats conclus avec les fabricants de vaccins Moderna, Novavax, Pfizer, Janssen, AstraZeneca et CureVac, en masquant certaines informations. L'Office craignait que la divulgation des contrats en Suisse seulement place la Confédération en mauvaise posture pour négocier l'achat de vaccins lors d'une future pandémie. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Covid en Chine: scènes de panique dans un Ikea après un cas contact
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Genève a voté et rabote le salaire minimum, les résultats
Outre les quatre objets fédéraux, Genève vote un objet cantonal en lien avec le salaire minimum et un objet communal à Confignon.
Les Genevois devaient voter ce 8 mars 2026 sur une dérogation permettant de payer les étudiants à 75% du salaire minimum (env. 18,75 fr./h) pendant 60 jours de jobs d'été. Soutenue par la droite pour relancer l'emploi saisonnier, cette baisse est dénoncée par la gauche comme du dumping salarial.
L’article