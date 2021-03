Suisse

Covid-19

Il ne faut pas s’attendre à d’importants assouplissements des mesures



Image: Shutterstock

Ne croyez pas (trop) à une réouverture le 22 mars

Franchement, on regarde les chiffres du Covid en Suisse et on y croit pas trop à cette idée d’assouplissements (alors qu’on aimerait bien…). On pose les choses les unes après les autres pour bien saisir la situation.

Vendredi 12 mars, le Conseil fédéral a ouvert la porte a une nouvelle phase d’assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus dès lundi prochain. Confirmation le 19 mars, sauf si…

Dans sa communication, l’exécutif fédéral évoque les quatre indicateurs qu’il prendra en compte pour aller de l’avant ou non. Surtout, il indique qu’il tiendra compte d’une éventuelle péjoration de la situation.

Ce qui semble malheureusement être le cas quand on entend l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Mardi, il a affirmé qu’«il est fort à parier que dans les prochaines semaines, le nombre de cas pourrait doubler».

La référence du Conseil fédéral: les chiffres du 24 février dernier, à la base de la première phase d’assouplissements. C’est sur ces mêmes chiffres qu’il entend appuyer sa décision, en les comparant à ceux du 17 mars.

Voici les fameux indicateurs. Le chiffre de droite correspond à la valeur du 24 février. Celui de gauche aux dernières données connues (source OFSP):

Critères d’assouplissement Moins de 250 patients Covid dans les unités de soins intensifs < 250,0 Valeur Re inférieure à 1 en moyenne sur 7 jours < 1,00 Incidence sur 14 jours ne dépassant pas celle du 1er mars ≤ 166,3 Taux de positivité des tests inférieur à 5% en moyenne sur 7 jours < 5,0 %

Dans le détail

Occupation des hôpitaux

Définition: Nombre de lits aux soins intensifs occupés par des cas de Covid.

Valeur de référence du 24 février: en dessous de 250

Valeur du 15 mars: 172

Tendance: Shutterstock

Taux de reproduction (Re)

Définition: La valeur Re correspond au nombre d’individus qu'une personne infectée contamine. Si elle est inférieure à 1, le nombre de nouvelles infections diminue. Si elle est supérieure à 1, le virus se propage.

Valeur de référence du 24 février: En dessous de 1

Valeur du 5 mars: 1.12

Tendance: Image: Shutterstock

Incidence à 14 jours

Définition: nombre de cas cumulés sur 14 jours rapportés pour 100’000 personnes.

Valeur de référence du 24 février: supérieur ou égal à 166.3

Valeur du 16 mars: 187.1

Tendance: Image: Shutterstock

Taux de positivité

Définition: Part de tests positifs par rapport au nombre total de tests (ici, une agrégation des tests PCR et antigéniques rapides).

Valeur de référence du 24 février: en dessous de 5%

Valeur du 12 mars: 5,5%

Tendance: Image: Shutterstock

On résume

✅ Occupation des hôpitaux

❌ Taux de reproduction (Valeur Re)

❌ Incidence à 14 jours

❌ Taux de positivité

Quelques précisions, tirées du document transféré aux cantons pour la consultation lancée le 12 mars:

Il n’y a pas d’automatisme entre le franchissement d’un seuil et la prise de décision.

Pour prendre sa décision le 19 mars, le Conseil fédéral tiendra compte des valeurs du 17 mars 2021.

Les effets des premiers assouplissements du 1er mars ne peuvent pas encore être évalués de façon suffisante. Ce qu’on sait: les contacts ont augmenté depuis cette date.

Il est possible que la tendance se soit déjà inversée et qu’une troisième vague ait démarré en Suisse.

Selon des modélisations commandées par le Département fédéral de l’intérieur, peu importe les mesures prises, il faut s’attendre à une troisième vague.

La phrase qui tue «Il est indiqué de renoncer à une nouvelle étape d’assouplissements ou, du moins, d’opter pour un assouplissement modeste»

Et une autre… «Un assouplissement de grande envergure le 22 mars risque de rendre impossible toute normalisation de la vie sociale et économique en été»

Plus d'articles «Actu» Amateurs de poissons, méfiez-vous des arnaques! Link zum Artikel Le Magic Pass profite de la crise et fait carton plein cette saison Link zum Artikel La Belgique traînée en justice par ses citoyens pour inaction climatique Link zum Artikel L'ONU veut un plan d'urgence pour lutter contre la violence faite aux femmes Link zum Artikel