Voici la reconstitution détaillée de la soirée de l'incendie

Une reconstitution chronologique de la soirée du Nouvel An montre qu'il ne s'est écoulé qu'environ 70 secondes entre le début de l'incendie et sa propagation.

Le quotidien allemand Bild a reconstitué le tout début de la catastrophe de Crans-Montana, notamment à partir des témoignages de Louise L., une serveuse, ainsi que des rapports d’intervention des services de secours.

21h30 : La soirée du Nouvel An commence au bar «Le Constellation». L’accès est limité, seuls les clients munis de bracelets sont admis. Les tables réservées coûtent jusqu’à 1000 francs.

: La soirée du Nouvel An commence au bar «Le Constellation». L’accès est limité, seuls les clients munis de bracelets sont admis. Les tables réservées coûtent jusqu’à 1000 francs. 22h15: Jessica Moretti, la gérante du bar, arrive dans l’établissement.

Jessica Moretti, la gérante du bar, arrive dans l’établissement. Minuit : Selon la serveuse Louise L., âgée de 25 ans, l’ambiance est encore calme à ce moment-là. On échange les vœux du Nouvel An, on sert quelques boissons, il n'y a pas beaucoup de monde dans le bar.

: Selon la serveuse Louise L., âgée de 25 ans, l’ambiance est encore calme à ce moment-là. On échange les vœux du Nouvel An, on sert quelques boissons, il n'y a pas beaucoup de monde dans le bar. 1h10 : Deux groupes commandent du champagne et de la vodka. Un client demande qu'on serve les bouteilles seulement 10 à 15 minutes plus tard.

: Deux groupes commandent du champagne et de la vodka. Un client demande qu'on serve les bouteilles seulement 10 à 15 minutes plus tard. 1h15 : Jessica Moretti appelle les employées Cyane P. et Camille C. pour qu'elles aident au service. Elles doivent servir 16 bouteilles. Les deux femmes descendent par l’escalier étroit du rez-de-chaussée vers le sous-sol. Louise L. est envoyée au bureau pour aller chercher des masques.

: Jessica Moretti appelle les employées Cyane P. et Camille C. pour qu'elles aident au service. Elles doivent servir 16 bouteilles. Les deux femmes descendent par l’escalier étroit du rez-de-chaussée vers le sous-sol. Louise L. est envoyée au bureau pour aller chercher des masques. Au signal «Allez, allez», le groupe se met en mouvement avec les bouteilles. Cyane est assise sur les épaules d’un homme. A la demande des clients, le DJ diffuse la chanson «A.W.A.» du rappeur Lacrim.

1h26 et 52 secondes : Cyane mène un groupe de six personnes avec dix bouteilles et des bougies pyrotechniques allumées à travers le bar. Jessica Moretti ferme la marche avec une bouteille de champagne et filme la scène avec son téléphone portable. Selon Louise L., personne n'a remarqué le feu à ce moment-là.

: Cyane mène un groupe de six personnes avec dix bouteilles et des bougies pyrotechniques allumées à travers le bar. Jessica Moretti ferme la marche avec une bouteille de champagne et filme la scène avec son téléphone portable. Selon Louise L., personne n'a remarqué le feu à ce moment-là. 1h27 et 2 secondes : Les premiers clients remarquent les flammes, mais ne prennent pas tout de suite la situation au sérieux. Un homme réagit en riant, pensant à un simple incident.

: Les premiers clients remarquent les flammes, mais ne prennent pas tout de suite la situation au sérieux. Un homme réagit en riant, pensant à un simple incident. 1h27 et 23 secondes: Un jeune homme tente d'éteindre le feu avec son pull, ce qui provoque une propagation accrue des flammes. Selon Louise L., les vidéos montrent que l'incendie ne se déclare qu'après le passage des employés avec les bouteilles. Elle aurait paniqué et averti d’un risque d’explosion.

1h27 et 50 secondes : Les clients tentent de fuir par l’escalier étroit. Jessica Moretti parvient à quitter les lieux à temps et s’en sort avec de légères blessures à la main.

: Les clients tentent de fuir par l’escalier étroit. Jessica Moretti parvient à quitter les lieux à temps et s’en sort avec de légères blessures à la main. 1h28 et 12 secondes: Il se produit ce qu'on appelle un embrasement général éclair, ou flashover. Les gaz de fumée s'enflamment d'un seul coup, et, en quelques secondes, le bar est entièrement en proie aux flammes, de la cave à la véranda. Un policier parlera plus tard d'une fumée épaisse, d'une bousculade à l'entrée et d'une explosion.

1h28 : Jessica Moretti appelle les urgences.

: Jessica Moretti appelle les urgences. 1h32 : Une première patrouille de l’unité mobile de police est alertée. A son arrivée, selon un inspecteur, la situation est totalement chaotique.

: Une première patrouille de l’unité mobile de police est alertée. A son arrivée, selon un inspecteur, la situation est totalement chaotique. 1h38 : Les pompiers arrivent sur les lieux. Il n'y a plus de flammes visibles, mais une épaisse fumée s'échappe des étages supérieurs. Les blessés sont pris en charge, notamment dans un établissement en face, où ils reçoivent de l'eau.

: Les pompiers arrivent sur les lieux. Il n'y a plus de flammes visibles, mais une épaisse fumée s'échappe des étages supérieurs. Les blessés sont pris en charge, notamment dans un établissement en face, où ils reçoivent de l'eau. 4:h14 : Une hotline est mise en place pour les proches des victimes.

: Une hotline est mise en place pour les proches des victimes. 5h08: L’évacuation des blessés est terminée. Au total, dix hélicoptères ont été mobilisés.

