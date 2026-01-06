Environ 3000 messages ont déjà été publiés dans le livre de condoléances en ligne ouvert par la Confédération samedi. Quelque 11'000 autres sont encore en phase de publication. Politiciens ou anonymes, de Suisse et d'ailleurs, ont laissé quelques mots pour les victimes dans ce recueil numérique, qui comptait trente pages mardi matin. Chaque page comprend environ 100 messages de condoléances, a précisé la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS.



Le grand nombre de messages en attente s'explique par le fait qu'ils sont tous vérifiés avant leur publication. Seuls les messages réellement dédiés à la mémoire des victimes et destinés à exprimer la tristesse et la compassion des signataires sont mis en ligne, explique la Chancellerie. Et d'assurer que «la très grande majorité» des messages répond à ce critère.

Le président de la Confédération Guy Parmelin a notamment présenté ses condoléances au nom du gouvernement suisse, «même si aucun mot ne peut combler le vide laissé par une perte aussi soudaine et aussi brutale».

Le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard a fait de même, soulignant que face à une telle souffrance: «Les mots sont parfois le seul moyen d'exprimer sa solidarité et d'offrir un peu de réconfort. Les mots n'effacent pas le chagrin, mais l'apaisent. Ils brisent le silence, expriment l'empathie, offrent une présence.»