Un incendie suivi d’une explosion a ravagé un bar de Crans-Montana (VS) dans la nuit du 31 au 1ᵉʳ: 40 morts sont confirmés, suivez notre direct.
06.01.2026, 15:2506.01.2026, 15:45
Team watson
Team watson
  • Un incendie a fait une quarantaine de morts et 116 blessés tôt jeudi dans le bar Le Constellation à Crans-Montana en Valais.
  • Selon les premiers éléments de l'enquête, ce sont des bougies incandescentes juchées sur des bouteilles qui auraient bouté le feu au plafond.
  • Il y a une majorité de jeunes parmi les victimes.
16:10 Heures: Genève va renforcer les contrôles dans les bars
Suite au drame de Crans-Montana, le Conseil d'Etat genevois va renforcer les contrôles dans les établissements publics de restauration et de divertissement. Le canton va aussi procéder à un état des lieux approfondi pour évaluer la situation en matière de sécurité.

Dans l'immédiat, le Conseil d'Etat enverra une circulaire à tous les établissements concernés par la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD) afin de leur rappeler leurs obligations légales, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué à l'issue de sa séance hebdomadaire. Il souligne aussi que le canton est doté d'un cadre légal «strict et solide».

Le canton va également rappeler aux gérants que des contrôles inopinés peuvent être réalisés en tout temps. Le canton va aussi encourager les établissements à proscrire l'utilisation de bougies incandescentes, feux de Bengale et de tout autre dispositif pyrotechnique susceptibles de représenter un danger.

Le Conseil d'Etat a confirmé la présence de plusieurs résidents genevois parmi les victimes. A sa connaissance, un jeune est décédé et dix personnes sont blessées, dont sept hospitalisées. Le Conseil d'Etat tient à faire part de sa solidarité et de son soutien aux victimes, à leurs familles et à leurs proches.
15:51 Heures: Un ministre italien demande aux autorités suisses de renforcer la sécurité Crans-Montana
Apres l’agression de deux journalistes de la Rai, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani demande aux autorités suisses de renforcer la sécurité et la vigilance à Crans-Montana.

15:43 Heures: La Helpline est désormais désactivée
La Helpline (0848 112 117) mise en service le 1er janvier à la suite de l'incendie de Crans-Montana est désormais désactivée. Cette décision a été prise compte tenu du très faible volume d’appels enregistrés ces derniers jours.

Au total, 1300 appels téléphoniques et 280 courriels ont été traités par ce biais en six jours, précise la Police cantonale valaisanne, dans un communiqué diffusé mardi. Depuis son activation, 30 collaborateurs se sont relayés afin d’assurer un fonctionnement continu, 24 heures sur 24.

La Helpline de la Police cantonale valaisanne a été mise en service le 1er janvier 2026 à 4h14. Elle visait à répondre aux appels des familles des victimes et des personnes blessées, tout en permettant la collecte des premiers éléments utiles à l’enquête.

«L’action de la Helpline s’est concentrée sur l’identification et la localisation des personnes signalées comme disparues par leurs proches, ainsi que sur le rétablissement du lien avec leur entourage», rappelle la Police cantonale valaisanne. «La coopération avec les établissements hospitaliers et Fedpol s'est notamment avérée cruciale dans cette démarche.»
15:36 Heures: Les partis politiques du Valais appellent au recueillement
Les partis politiques du Valais romand représentés au Grand Conseil, soit le Centre, le PLR, le PS, l'UDC et les Vert-e-s ont adopté, mardi, une prise de position commune à la suite du drame survenu à Crans-Montana. Le temps est au recueillement puis viendra celui des questions politiques.

«Nous exprimons notre profonde sympathie aux familles endeuillées, aux blessés et à leurs proches et à toutes les personnes touchées par la tragédie de Crans-Montana», précisent les partis. «Nos pensées vont également aux premiers intervenants et aux équipes de secours et de santé mobilisés depuis les premières heures.»



«Nous nous engagerons pour que toutes les questions soulevées par ce drame soient traitées avec rigueur, lorsque les éléments factuels seront connus et établis», précisent encore les cinq partis. «Il y a un temps pour le recueillement et il y aura un temps pour les réponses. Notre responsabilité n'est pas de spéculer à chaud, mais de réfléchir sur les faits établis.»

Les cinq partis représentés du Valais romand au Grand Conseil disent soutenir le travail de la justice cantonale: «Nous avons pleinement confiance en elle. Laissons-la faire son travail. Les éventuelles suites politiques seront abordées une fois les éléments pertinents connus et établis.»
15:19 Heures: Les détails sur l'hommage national aux victimes de Crans-Montana à Martigny
La cérémonie d'hommage aux victimes de l'incendie de Crans-Montana se déroulera finalement vendredi à Martigny (VS). La raison: les chutes de neige attendues en fin de semaine et des questions de sécurité.

Les préparatifs pour cette cérémonie, qui se déroulera à l'occasion d'une journée de deuil national, «sont en cours» et menés «en étroite collaboration avec la Confédération et la commune», indique mardi l'Etat du Valais dans un communiqué. La partie officielle débutera à 13h45 au Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM).



Pour la population de Crans-Montana, une retransmission de la cérémonie sera organisée sur inscription au Centre de congrès Le Régent «afin de partager un moment de recueillement et de solidarité en ce jour de deuil national», poursuit le communiqué. A 14h00 toutes les cloches des églises suisses sonneront durant cinq minutes et un moment de silence sera observé.

Parmi les personnalités politiques annoncées pour la cérémonie officielle, le président de la Confédération Guy Parmelin participera avec une délégation du Conseil fédéral et des autorités valaisannes. La délégation fédérale sera composée du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis, du ministre de justice et police Beat Jans et du chancelier de la Confédération Viktor Rossi, a précisé mardi le DFAE à Keystone-ATS. Le président français Emmanuel Macron sera également de la partie, accompagné par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Hadda. Le président italien Sergio Mattarella sera, lui aussi, probablement en Valais.
14:39 Heures: Baume-Schneider se dit «fière de la manière dont les secours ont été organisés»
Selon la ministre de la Santé Elisabeth Baume-Schneider, la chaîne de secours a bien fonctionné après la catastrophe de l’incendie de Crans-Montana: «Je suis fière de la manière dont tout a été organisé.» Et d'ajouter que «Cet immense drame laissera des traces».

Le personnel soignant a accompli un travail incroyable, a déclaré Elisabeth Baume-Schneider mardi devant les médias à l’Hôpital du Valais, à Sion. Au nom du Conseil fédéral, des cantons et de la population, elle a tenu à exprimer sa gratitude, y compris à l’égard des proches des forces de secours.



«Aucun pays n’est en mesure de prendre en charge autant de blessés en si peu de temps», a déclaré la ministre de la Santé à l’adresse des critiques qui estiment que le système de santé suisse aurait été dépassé. «Oui, nous avons été et nous sommes tributaires de l’aide de l’étranger.» Cela ne signifie toutefois pas que les structures en Suisse soient mauvaises.

Actuellement, 46 blessés sont soignés à l’étranger, selon la ministre. Des discussions sont en cours afin de déterminer comment soutenir les proches dont les enfants sont hospitalisés loin de leur domicile.
14:37 Heures: Quelque 3000 messages publiés sur le livre de condoléances en ligne
Environ 3000 messages ont déjà été publiés dans le livre de condoléances en ligne ouvert par la Confédération samedi. Quelque 11'000 autres sont encore en phase de publication. Politiciens ou anonymes, de Suisse et d'ailleurs, ont laissé quelques mots pour les victimes dans ce recueil numérique, qui comptait trente pages mardi matin. Chaque page comprend environ 100 messages de condoléances, a précisé la Chancellerie fédérale à Keystone-ATS.

Le grand nombre de messages en attente s'explique par le fait qu'ils sont tous vérifiés avant leur publication. Seuls les messages réellement dédiés à la mémoire des victimes et destinés à exprimer la tristesse et la compassion des signataires sont mis en ligne, explique la Chancellerie. Et d'assurer que «la très grande majorité» des messages répond à ce critère.
Le président de la Confédération Guy Parmelin a notamment présenté ses condoléances au nom du gouvernement suisse, «même si aucun mot ne peut combler le vide laissé par une perte aussi soudaine et aussi brutale».
«Des commentaires haineux toucheront malheureusement les survivants»
Le président du gouvernement valaisan Mathias Reynard a fait de même, soulignant que face à une telle souffrance: «Les mots sont parfois le seul moyen d'exprimer sa solidarité et d'offrir un peu de réconfort. Les mots n'effacent pas le chagrin, mais l'apaisent. Ils brisent le silence, expriment l'empathie, offrent une présence.»
14:35 Heures: Journée de deuil national: recueillement dans des villes romandes
Des villes romandes ont pris différentes initiatives en vue de la journée nationale de deuil vendredi. Lausanne propose à sa population de venir se recueillir à l'Eglise Saint-François à toute heure de la journée dès mardi. Outre le lieu de recueillement ouvert à toute heure à Saint-François, la Ville de Lausanne, l'Eglise évangélique réformée du canton de Vaud et l'Esprit sain organisent une «prière du soir» suivie d'un «recueillement laïc» mardi, mercredi et jeudi dès 18h00, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué. La cérémonie d'hommage national de vendredi à Martigny sera par ailleurs retransmise à la cathédrale de Lausanne.



Le Diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel organise pour sa part une messe à la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15. Les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi à 14h. «Elles sonneront d'abord l'heure, puis retentiront pendant cinq minutes en signe de recueillement commun et de solidarité nationale», a indiqué mardi le Service diocésain de la communication, rappelant que les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.
Cette bourde de Cyril Hanouna sur Crans-Montana indigne
La Ville de Sierre propose pour sa part un «moment de recueillement» sur la place de l'Hôtel de Ville, vendredi à 13h30, a-t-elle fait savoir mardi dans un communiqué. «Ce moment se déroulera dans la simplicité, accompagné par de la musique», précise-t-elle. Une minute de silence sera observée à 14h. La cérémonie en hommage aux victimes, initialement prévue vendredi à Crans-Montana aura finalement lieu à Martigny en raison des chutes de neige attendues et pour des questions de sécurité.
14:32 Heures: Nombreux dons de sang dans les cantons romands après l'incendie
Après l'incendie de Crans-Montana, de nombreux créneaux pour donner son sang en Valais et dans le canton de Vaud sont complets. Les victimes ont besoin de dons de sang pour stabiliser leur circulation ou assurer le transport de l'oxygène. En raison de l'important élan de solidarité dans les cantons de Vaud et du Valais, de nombreux rendez-vous ont été pris pour les semaines à venir, a indiqué mardi une porte-parole du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse (CRS).

La Croix-Rouge ne lance toutefois pas d'appel urgent au don de sang pour le moment. «L'approvisionnement en sang est actuellement assuré en Suisse», a relevé la porte-parole. Les stocks ont été surveillés de près après la catastrophe, en collaboration avec les services régionaux de transfusion sanguine.

La Croix-Rouge rappelle qu'elle dépend d'un soutien à long terme pour les dons de sang, car la durée de conservation des produits est limitée. En cas de brûlures graves, il peut être nécessaire d'utiliser des produits sanguins pour stabiliser la circulation, assurer le transport de l'oxygène et compenser les troubles de l'hémorragie ou de la coagulation, explique la porte-parole. L'état du patient ou de la patiente et le plan thérapeutique de l'équipe médicale sont déterminants à cet égard. «L'équipe médicale décide en fonction de la situation si l'utilisation de composants sanguins est nécessaire», précise la porte-parole.

14:31 Heures: Journée nationale de deuil: messe à la cathédrale à Fribourg
Le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg organise une messe à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15, à l'occasion de la journée de deuil national. Les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.

Les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi à 14h. «Elles sonneront d'abord l'heure, puis retentiront pendant cinq minutes en signe de recueillement commun et de solidarité nationale», a indiqué mardi le Service diocésain de la communication.
14:31 Heures: Une aide financière pour soutenir les victimes et les familles
Les victimes du drame de Crans-Montana ainsi que leurs familles recevront une aide financière, a annoncé mardi le Conseil d'Etat valaisan dans un communiqué. Les modalités de celle-ci sont toutefois encore à définir.

Le gouvernement valaisan entend également soutenir ces personnes dans leurs démarches administratives, notamment au travers des centres d'aide aux victimes LAVI (Loi fédérale sur l'Aide aux Victimes d'Infractions), précise-t-il.
14:30 Heures: Conférence de presse à Crans-Montana
«J'ai vécu une semaine extrêmement difficile, c'est quelque chose qui ne me sera pas surmontable, je porterai ce fardeau et la tristesse de toutes ces familles toutes ma vie», a affirmé Nicola Féraud, président de la commune de Crans-Montana, lors d'une conférence de presse mardi.

Le résumé de la conférence de presse par ici 👇
Crans-Montana reconnaît des «manquements»: on fait le point
