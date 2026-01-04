Crans-Montana: Une journée de deuil national est prévue le 9 janvier
Après l'incendie du nouvel an Crans-Montana (VS), la Confédération prévoit, en collaboration avec les Eglises suisses, une journée de deuil national le vendredi 9 janvier, a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin dans la presse dimanche.
Les cloches des églises sonneront vendredi prochain à 14 heures dans toute la Suisse, en signe supplémentaire de solidarité nationale, a annoncé Guy Parmelin dans des interviews au SonntagsBlick et à la SonntagsZeitung publiées dimanche. Une minute de silence est en outre prévue à ce moment-là, a déclaré le président de la Confédération. Il a indiqué:
La minute de silence et la sonnerie des cloches de l'église doivent avoir lieu en même temps que le début de la cérémonie funèbre à Crans-Montana. Une cérémonie officielle de commémoration en l'honneur des victimes de l'incendie est prévue le 9 janvier dans la station valaisanne, a écrit la commune sur son site Internet.
Guy Parmelin y participera avec une délégation du Conseil fédéral et les autorités valaisannes, a-t-il déclaré à la SonntagsZeitung. (ats)