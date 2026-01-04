bien ensoleillé-10°
Crans-Montana: Une journée de deuil national est prévue le 9 janvier

People gather at the Temple de Lutry (VD) in Lutry, Switzerland, 03 January 2026, during a ceremony to pay tribute to the victims of the fire at the Le Constellation bar.
Des hommages sont rendus aux victimes de Crans-Montana, comme ici à Lutry.Keystone

En collaboration avec les Eglises, de nombreux hommages seront rendus vendredi. Une cérémonie se tiendra également à Crans-Montana en présence du président de la Confédération.
04.01.2026, 07:3504.01.2026, 07:35

Après l'incendie du nouvel an Crans-Montana (VS), la Confédération prévoit, en collaboration avec les Eglises suisses, une journée de deuil national le vendredi 9 janvier, a déclaré le président de la Confédération Guy Parmelin dans la presse dimanche.

Cet expert a identifié un gros risque dans les boîtes de nuit

Les cloches des églises sonneront vendredi prochain à 14 heures dans toute la Suisse, en signe supplémentaire de solidarité nationale, a annoncé Guy Parmelin dans des interviews au SonntagsBlick et à la SonntagsZeitung publiées dimanche. Une minute de silence est en outre prévue à ce moment-là, a déclaré le président de la Confédération. Il a indiqué:

«Dans ce moment de recueillement, tous les habitants de la Suisse peuvent se souvenir personnellement des victimes de la catastrophe»

La minute de silence et la sonnerie des cloches de l'église doivent avoir lieu en même temps que le début de la cérémonie funèbre à Crans-Montana. Une cérémonie officielle de commémoration en l'honneur des victimes de l'incendie est prévue le 9 janvier dans la station valaisanne, a écrit la commune sur son site Internet.

«Cette idée m'est venue ce matin»: ce Romand vient en aide aux familles

Guy Parmelin y participera avec une délégation du Conseil fédéral et les autorités valaisannes, a-t-il déclaré à la SonntagsZeitung. (ats)

