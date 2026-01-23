Le Constellation a pu ouvrir sans «contrôle complet»

Selon Le Nouvelliste, le bar aurait bénéficié d’une autorisation d’exploiter, en 2015, alors qu’il n’y a aucune trace de la transformation du sous-sol dans les rapports.

Des documents ont été remis à la justice, en début d’année, par la commune de Crans-Montana. Un dossier auquel Le Nouvelliste a eu accès et qui révèle «un problème potentiellement encore plus grave sur l’ouverture du bar», que la mousse installée au plafond et qui est à l’origine du tragique incendie de la Saint-Sylvestre, explique le quotidien valaisan vendredi.

«Dans ces documents, on ne trouve aucune trace des demandes concernant le sous-sol du bar au moment de l’ouverture de l’établissement»

«Tout indique qu’un véritable contrôle initial, pourtant prévu dans les dispositions légales, a fait défaut», poursuit Le Nouvelliste.

L’autorisation d’exploiter a été délivrée par la commune de Chermignon en août 2015. Dans ce document, «il est écrit que les locaux et emplacements sont conformes aux exigences posées à l’article 5 de la loi sur l’hébergement et la restauration» et que Jacques Moretti remplit les conditions légales requises.

«En l’espace de quelques mois, la commune sait que le bar a été entièrement rénové, autorise la transformation de la véranda et délivre une autorisation d’exploiter»

En conclusion de son enquête, Le Nouvelliste explique que «les documents remis par les autorités communales ne permettent pas de conclure qu’un contrôle complet de l’établissement a été effectué lors de son ouverture».

