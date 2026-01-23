Le Constellation a pu ouvrir sans «contrôle complet»
Des documents ont été remis à la justice, en début d’année, par la commune de Crans-Montana. Un dossier auquel Le Nouvelliste a eu accès et qui révèle «un problème potentiellement encore plus grave sur l’ouverture du bar», que la mousse installée au plafond et qui est à l’origine du tragique incendie de la Saint-Sylvestre, explique le quotidien valaisan vendredi.
«Tout indique qu’un véritable contrôle initial, pourtant prévu dans les dispositions légales, a fait défaut», poursuit Le Nouvelliste.
L’autorisation d’exploiter a été délivrée par la commune de Chermignon en août 2015. Dans ce document, «il est écrit que les locaux et emplacements sont conformes aux exigences posées à l’article 5 de la loi sur l’hébergement et la restauration» et que Jacques Moretti remplit les conditions légales requises.
En conclusion de son enquête, Le Nouvelliste explique que «les documents remis par les autorités communales ne permettent pas de conclure qu’un contrôle complet de l’établissement a été effectué lors de son ouverture».
