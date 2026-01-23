brouillard-2°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Le Constellation a pu ouvrir sans «contrôle complet»

Le Constellation a pu ouvrir sans «contrôle complet»

Selon Le Nouvelliste, le bar aurait bénéficié d’une autorisation d’exploiter, en 2015, alors qu’il n’y a aucune trace de la transformation du sous-sol dans les rapports.
23.01.2026, 18:2023.01.2026, 18:20

Des documents ont été remis à la justice, en début d’année, par la commune de Crans-Montana. Un dossier auquel Le Nouvelliste a eu accès et qui révèle «un problème potentiellement encore plus grave sur l’ouverture du bar», que la mousse installée au plafond et qui est à l’origine du tragique incendie de la Saint-Sylvestre, explique le quotidien valaisan vendredi.

«Dans ces documents, on ne trouve aucune trace des demandes concernant le sous-sol du bar au moment de l’ouverture de l’établissement»

«Tout indique qu’un véritable contrôle initial, pourtant prévu dans les dispositions légales, a fait défaut», poursuit Le Nouvelliste.

L’autorisation d’exploiter a été délivrée par la commune de Chermignon en août 2015. Dans ce document, «il est écrit que les locaux et emplacements sont conformes aux exigences posées à l’article 5 de la loi sur l’hébergement et la restauration» et que Jacques Moretti remplit les conditions légales requises.

«En l’espace de quelques mois, la commune sait que le bar a été entièrement rénové, autorise la transformation de la véranda et délivre une autorisation d’exploiter»

En conclusion de son enquête, Le Nouvelliste explique que «les documents remis par les autorités communales ne permettent pas de conclure qu’un contrôle complet de l’établissement a été effectué lors de son ouverture».

(fv)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
12
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
On est allé à la rencontre des millionnaires de Davos
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Une énorme erreur»: le nouveau patron de Nestlé critique Trump
Lors d’un récent évènement destiné au personnel de Nestlé, Philipp Navratil a exprimé des critiques à l’encontre de la Maison-Blanche et de ses mesures en matière de réchauffement climatique.
Cette semaine au Forum de Davos, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a utilisé des mots très clairs face aux médias internationaux. Le démocrate de 58 ans évoquait l'attitude générale adoptée face à Donald Trump:
L’article