ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

On fait le point sur les victimes du Constellation en Suisse

Le point sur les victimes du Constellation hospitalisées en Suisse

Malgré les sorties d’hôpital, 41 victimes du drame de Crans-Montana sont toujours prises en charge médicalement, en Suisse comme à l’étranger.
02.02.2026, 16:1302.02.2026, 16:51

Un mois après l’incendie de Crans-Montana, 23 blessés sont encore soignés dans des hôpitaux suisses. D'autres se trouvent en cliniques de réadaptation. Quarante et une victimes sont, elles, toujours prises en charge à l'étranger, dont 19 ressortissants suisses.

Contactés lundi, les différents établissements hospitaliers suisses ont fait le point sur la présence de blessés en leur sein, en lien avec le drame du bar «Le Constellation», le 1er janvier dernier. Depuis dimanche, le bilan de l'événement a été actualisé à 41 morts, dont 23 Suisses, et à 115 blessés.

epa12694955 People walk in silence as about a thousand people gather to pay tribute to the victims of the tragedy in Crans-Montana and to call for justice and truth, Lutry, Switzerland, 31 January 202 ...
Lutry (VD), hommage aux victimes de Crans-Montana. le 31 janvier. Keystone

Depuis quinze jours environ, plusieurs patients – le nombre exact n'a pour l'instant pas été communiqué -, ont pu quitter les structures hospitalières pour être transférés dans des cliniques de réadaptation, comme celles de la Suva à Bellikon (AG) et à Sion.

Plus de patients aux HUG

Au sein du Chuv à Lausanne, le nombre d'hospitalisés demeure identique depuis un mois, soit 9. Par contre, il n'y a plus de personnes soignées aux hôpitaux universitaires genevois (HUG). De son côté, le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) refuse désormais de communiquer le nombre de blessés en lien avec le drame de Crans-Montana, arguant «que l'identité de certains patients pourrait être déduite de leur localisation». Selon le dernier décompte du Réseau national de médecine de catastrophe Katamed, quatre personnes sont encore hospitalisées à Sion.

«Aucun contact»: mais que fait la Confédération après Crans-Montana?

En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de cinq patients. «Ils se trouvent toujours dans un état jugé critique», précise l'établissement. Cinq jeunes victimes sont hospitalisées au Kinderspital, toujours à Zurich. «Deux sont toujours aux soins intensifs», souligne ce dernier. Par contre, les deux soeurs valaisannes qui avaient été prises en charge à l'hôpital universitaire de Saint-Gall ont été transférées dans des cliniques romandes de réadaptation, l'une à Morges (VD), l'autre à Sion.

Dix-neuf Suisses encore à l'étranger

Sur le front de l’étranger, le nombre de Suisses traités est en augmentation par rapport au dernier décompte effectué le 19 janvier. Désormais, 19 brûlés de Crans-Montana (contre 15 auparavant) sont soignés hors des frontières helvétiques, selon les données transmises à l'agence de presse par Katamed.

Au total, 41 victimes du drame du bar «Le Constellation» sont toujours prises en charge en Allemagne (7), en Belgique (5), en France (17) ou en Italie (12). (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
«F*ck ICE»: Les vainqueurs des Grammy s'en sont pris à Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La météo s'annonce capricieuse cette semaine en Romandie
Une puissante tempête de foehn balaie les Alpes ce début de semaine, avec des rafales extrêmes en montagne. En Suisse romande, un temps changeant et instable est à prévoir avec des températures stables.
Cette nouvelle semaine débute de manière agitée: une dépression marquée au-dessus du sud de la France provoque une tempête de foehn dans les Alpes. De lundi soir à mardi en fin de journée, le foehn balaiera les vallées au nord des Alpes avec des rafales de 90 à 120km/h.
L’article