«Aucun contact»: Mais que fait la Confédération après Crans-Montana?
Il semble que la communication entre la Confédération et les familles des victimes du drame de Crans-Montana fasse défaut.
A la suite de l'incendie du Nouvel An qui a désormais coûté la vie à 41 personnes, les conseillers fédéraux, et surtout le président Guy Parmelin, semblent ne plus avoir donné de nouvelles aux proches depuis un moment.
Hugues Blatti est le père du jeune Luka, 18 ans et actuellement hospitalisé. Il a résumé ainsi la situation sur la RTS, jeudi dernier:
Et pourtant, le père du garçon brûlé à 55% et actuellement dans le coma, a expliqué qu'il a reçu de nombreux messages depuis le drame du Constellation, dont ceux de hautes autorités. Il a expliqué au 19h30 de la RTS:
Déception, donc, de ne pas avoir de suivi côté suisse.
Et comme le rapporte Blick, il semble également y avoir un malentendu quant à la création d'une cellule de crise dédiée spécialement au drame de Crans-Montana. Les familles n'en ont en effet jamais eu connaissance. Dans son interview, Hugues Blatti a insisté:
Les dédommagements sont en cause
Lors de l'interview, le présentateur du journal, Philippe Revaz, est également revenu sur les contraintes financières qu'implique la prise en charge des victimes, dont certaines ont été transportées à l'étranger. Là aussi, le père de Luka n'a pas vu de réaction suisse:
Blick le signale également, tout prend du temps. Pour l'heure, seul le canton du Valais s'est engagé à payé un montant de 10 000 francs par victimes. Une somme dérisoire.
En attendant de recevoir une compensation à la hauteur des besoins, Hugues Blatti ainsi que des familles de victimes ont fondé l'association Swisshearts. Celle-ci s'occupe de rassembler les nombreux dons qui ont été proposés aux familles, pour faire face au lent processus de rétablissement des victimes.
Sur le site de l'association, cette dernière explique aider les familles pour:
- Les frais de déplacement en Suisse et à l’étranger
- Les frais d’hébergement à proximité des hôpitaux
- Les coûts liés aux séjours prolongés loin du domicile
- Les contraintes financières induites par la continuité de la vie familiale (autres enfants, logement, travail).
La procédure judiciaire
Le père de Luka a également expliqué à la RTS qu'il avait suivi la procédure judiciaire seulement quelques jours plus tard, après le raz de marée médiatique et les révélations en cascade.
Pour lui, l'instruction comporte quelques «éléments surprenants». Hugues Blatti a notamment lancé:
L'homme, qui se trouvait sur les lieux 45 minutes après le drame, a expliqué:
La suite est connue: une mise en détention provisoire, suivie d'une libération après quelques jours, lorsque le couple Moretti est parvenu à réunir les 400 000 nécessaires pour se déplacer en liberté.
Parmelin a pris son téléphone
A la suite des déclarations de Hugues Blatti sur la RTS, Blick a pris la peine de contacter le président de la Confédération. Son porte-parole a défendu Guy Parmelin:
Il a ensuite expliqué que la communication n'était pas rompue:
Il semblerait donc que Guy Parmelin ait également finalement appelé lui aussi Hugues Blatti.
On n'en saura pas plus, et surtout pas si la Confédération compte améliorer le dialogue avec les familles des victimes. (joe)