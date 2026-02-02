Hugues Blatti a attendu en vain un téléphone de Guy Parmelin. Le président de la Confédération aurait toutefois réagi après son passage au 19h30. montage

«Aucun contact»: Mais que fait la Confédération après Crans-Montana?

Le père d'une victime a expliqué qu'il a eu contact avec de hauts dirigeants étrangers, tandis que Guy Parmelin et la Suisse n'ont jamais donné de nouvelles.

Il semble que la communication entre la Confédération et les familles des victimes du drame de Crans-Montana fasse défaut.

A la suite de l'incendie du Nouvel An qui a désormais coûté la vie à 41 personnes, les conseillers fédéraux, et surtout le président Guy Parmelin, semblent ne plus avoir donné de nouvelles aux proches depuis un moment.

Hugues Blatti est le père du jeune Luka, 18 ans et actuellement hospitalisé. Il a résumé ainsi la situation sur la RTS, jeudi dernier:

«Avec les autorités suisses, on a très peu de contact, voire aucun contact»

Et pourtant, le père du garçon brûlé à 55% et actuellement dans le coma, a expliqué qu'il a reçu de nombreux messages depuis le drame du Constellation, dont ceux de hautes autorités. Il a expliqué au 19h30 de la RTS:

«Il y a eu le consulat d'Italie qui a pris des nouvelles, la France, également, a pris beaucoup de nouvelles. On a même eu un entretien individuel avec le président français Emmanuel Macron, qui nous a apporté tout son soutien.»

Déception, donc, de ne pas avoir de suivi côté suisse.

Et comme le rapporte Blick, il semble également y avoir un malentendu quant à la création d'une cellule de crise dédiée spécialement au drame de Crans-Montana. Les familles n'en ont en effet jamais eu connaissance. Dans son interview, Hugues Blatti a insisté:

«Au niveau de la Suisse, je ne suis pas le seul, dans les familles on est assez déçus du manque de prise en charge. Il n'y a aucun contact directement avec la Confédération.»

Les dédommagements sont en cause

Lors de l'interview, le présentateur du journal, Philippe Revaz, est également revenu sur les contraintes financières qu'implique la prise en charge des victimes, dont certaines ont été transportées à l'étranger. Là aussi, le père de Luka n'a pas vu de réaction suisse:

«On attend que la Confédération mette en place l'équivalent d'un fonds pour les victimes»

Blick le signale également, tout prend du temps. Pour l'heure, seul le canton du Valais s'est engagé à payé un montant de 10 000 francs par victimes. Une somme dérisoire.

En attendant de recevoir une compensation à la hauteur des besoins, Hugues Blatti ainsi que des familles de victimes ont fondé l'association Swisshearts. Celle-ci s'occupe de rassembler les nombreux dons qui ont été proposés aux familles, pour faire face au lent processus de rétablissement des victimes.

Sur le site de l'association, cette dernière explique aider les familles pour:

Les frais de déplacement en Suisse et à l’étranger

Les frais d’hébergement à proximité des hôpitaux

Les coûts liés aux séjours prolongés loin du domicile

Les contraintes financières induites par la continuité de la vie familiale (autres enfants, logement, travail).

La procédure judiciaire

Le père de Luka a également expliqué à la RTS qu'il avait suivi la procédure judiciaire seulement quelques jours plus tard, après le raz de marée médiatique et les révélations en cascade.

Pour lui, l'instruction comporte quelques «éléments surprenants». Hugues Blatti a notamment lancé:

«Le fait d'avoir arrêté les deux tenanciers 8 ou 9 jours plus tard, ça paraît étonnant»

L'homme, qui se trouvait sur les lieux 45 minutes après le drame, a expliqué:

«Le soir même, j'ai communiqué à un agent de police le nom des responsables, que j'avais trouvé dans le registre du commerce, afin qu'il puisse faire le nécessaire dans la nuit même.»

La suite est connue: une mise en détention provisoire, suivie d'une libération après quelques jours, lorsque le couple Moretti est parvenu à réunir les 400 000 nécessaires pour se déplacer en liberté.

Parmelin a pris son téléphone

A la suite des déclarations de Hugues Blatti sur la RTS, Blick a pris la peine de contacter le président de la Confédération. Son porte-parole a défendu Guy Parmelin:

«Le président de la Confédération comprend pleinement la douleur et la déception des parents et des autres personnes concernées et il compatit avec eux.»

Il a ensuite expliqué que la communication n'était pas rompue:

«Le président de la Confédération est en contact avec la famille»

Il semblerait donc que Guy Parmelin ait également finalement appelé lui aussi Hugues Blatti.

On n'en saura pas plus, et surtout pas si la Confédération compte améliorer le dialogue avec les familles des victimes. (joe)