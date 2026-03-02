bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Union Européenne

Accord bilatéral signé par Guy Parmelin et Ursula von der Leyen

La Suisse et l’UE scellent un nouvel accord

Guy Parmelin et Ursula von der Leyen ont signé à Bruxelles les «Bilatérales III», censées stabiliser durablement les relations Suisse-UE.
02.03.2026, 12:4802.03.2026, 12:48
Quality Repeat: Swiss Federal President Guy Parmelin, left, and European Commission President Ursula von der Leyen exchange folders after signing a package of bilateral agreements between the European ...
Keystone

Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont signé lundi à Bruxelles le paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Celui-ci doit consolider et renforcer les relations entre les deux parties.

«C'est un jour important pour l'Union européenne et pour la Suisse», a déclaré Ursula von der Leyen avant la signature des accords. Le traité est équilibré, pragmatique et bénéfique aux deux parties, a expliqué le président de la Confédération Guy Parmelin lors d'une conférence de presse commune.

La droite change d'avis sur le F-35, et ça étonne

Ce dernier a été reçu au siège principal de la Commission européenne. La cérémonie dédiée à la signature des accords a duré environ 30 minutes.

Les négociations entre Berne et Bruxelles ont duré de mars à décembre 2024. Le paquet d'accords peut être considéré comme une continuation des Bilatérales I et II. Le Conseil fédéral parle d'ailleurs de «Bilatérales III».

Echec en 2021

Il s'agit de la deuxième tentative de stabilisation des relations bilatérales. Des discussions avaient été menées entre 2014 et 2021 dans le but de conclure un accord-cadre institutionnel, mais elles avaient échoué.

En 2021, Guy Parmelin, déjà président de la Confédération, avait rencontré Ursula von der Leyen à Bruxelles. Ils avaient constaté d'importantes divergences. Le mois suivant, le Conseil fédéral avait interrompu les négociations, ce qui avait détérioré les relations entre la Suisse et l'Union européenne.

Le gouvernement suisse s'est alors remis au travail et de nouveaux pourparlers ont commencé en mars 2022. Ceux-ci ont abouti à un accord en octobre 2023, qui servi de base au paquet signé lundi. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
Trump promet de «venger» la mort de militaires américains
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Je devrais licencier»: le vote sur la SSR inquiète Jonas Schneiter
Producteur et animateur d'émissions phares de la RTS, comme Cœur à Cœur ou les Beaux parleurs, Jonas Schneiter a aussi co-créé plusieurs sociétés de production. Il raconte comment une baisse de la redevance à 200 francs impacterait son travail et ses employés.
Vous avez sûrement déjà vu le journaliste et animateur Jonas Schneiter dans l'émission de la RTS et de la Chaîne du Bonheur Cœur à Cœur ou entendu dans Les beaux parleurs. Outre ces apparitions publiques, le Romand a co-créé quatre sociétés de production qui réalisent des documentaires, des enquêtes, des séries ou des courts-métrages, souvent diffusés ou co-produits par la chaîne publique.
L’article