brouillard-1°
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Crans-Montana: un incendie touche le mémorial des victimes

Le mémorial des victimes à Crans-Montana a pris feu

Le mémorial aux victimes de Crans-Montana s'est enflammé dimanche matin tôt. La police cherche les causes.
08.02.2026, 09:0108.02.2026, 09:14
Le mémorial dédié aux victimes de l&#039;incendie de Crans-Montana a pris feu dimanche matin. (Photo d&#039;archive)
Le mémorial dédié aux victimes de l'incendie de Crans-Montana a pris feu dimanche matin.Keystone

Le mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana a pris feu tôt dimanche matin. Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé l'incendie et personne n'a été blessé.

Un incendie s'est déclaré vers 6 heures au mémorial, situé à la Rue Centrale, a annoncé la police cantonale valaisanne sur X.

Interrogé dimanche matin, un porte-parole de la police ne pouvait, pour l'instant, pas donner d'informations sur les causes de l'incendie. La police scientifique a été appelée sur place. (dal/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
La résidence à Crans-Montana de Lionel Messi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici où vous pourrez croiser les robotaxis d'Uber en Suisse
Uber souhaite faire circuler des taxis autonomes dans une ville suisse dès cette année. D'autres entreprises de transports publics sont également sur le coup.
Le prestataire de transport Uber entend mettre en circulation des taxis autonomes en Suisse. Selon l’agence de presse Reuters, l’entreprise américaine prévoit de lancer ce service d’ici la fin de l’année dans 15 villes à travers le monde. Outre Madrid et Hong Kong, Zurich fait partie des destinations retenues. Uber exploite déjà, en collaboration avec des entreprises comme WeRide ou Waymo, des taxis autonomes dans des villes américaines telles qu’Atlanta et San Francisco, ainsi qu’à Abu Dhabi.
L’article