Le mémorial des victimes à Crans-Montana a pris feu
Le mémorial aux victimes de Crans-Montana s'est enflammé dimanche matin tôt. La police cherche les causes.
Le mémorial dédié aux victimes de Crans-Montana a pris feu tôt dimanche matin. Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé l'incendie et personne n'a été blessé.
Un incendie s'est déclaré vers 6 heures au mémorial, situé à la Rue Centrale, a annoncé la police cantonale valaisanne sur X.
Interrogé dimanche matin, un porte-parole de la police ne pouvait, pour l'instant, pas donner d'informations sur les causes de l'incendie. La police scientifique a été appelée sur place. (dal/ats)
