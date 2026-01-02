beau temps
Le patron du bar sort du silence: «Tout s'est fait dans les normes»

Après le drame, des patrons face à l’enquête.Image: watson

Très affecté, le propriétaire du Constellation assure collaborer pleinement avec la justice, tandis que l’enquête s’intéresse à la mousse insonorisante et aux bougies.
02.01.2026, 18:4803.01.2026, 16:16

L’incendie survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans le bar Le Constellation de Crans-Montana a fait quarante morts et 119 blessés, selon les autorités cantonales. Cent treize blessés ont pu être identifiés, six ne l’ont pas encore été.

Jacques Moretti, propriétaire du bar, s’est brièvement entretenu avec nos collègues de 20 minutes qui l'ont trouvé devant chez lui.

«On fera tout notre possible pour aider à clarifier les causes. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Nos avocats sont également impliqués»

Joint par téléphone par la rédaction de 24 Heures, Jacques Moretti a affirmé que son établissement avait été contrôlé «trois fois en dix ans» et que «tout s’est fait dans les normes». Stéphane Ganzer, le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, a dit, ce vendredi, en conférence de presse, que les recommandations pour les contrôles de ce type d'établissement public étaient d'une fois par an.

Incendie à Crans-Montana: les premières révélations de l'enquête

En effet, les efforts de l'enquête se portent sur la mousse insonorisante apposée au plafond et qui, selon toute vraisemblance, aurait bouté le feu à l'ensemble du local après avoir été allumé par des bougies étincelantes fixées sur les bouteilles.

Bougies étincelantes qui auraient mis le feu à Crans-Montana.
Vraisemblablement le début de l'incendie.Image: dr

Le silence des autorités communales après le drame

Interrogées sur ces contrôles par nos confrères, les autorités communales- qui sont en charge de la surveillance des normes de sécurité n’ont pas répondu aux sollicitations de nos confrères. Les bureaux de l’administration étant fermés pour les fêtes, le président de la commune a renvoyé les questions vers la police.

Le couple propriétaire du Constellation a par ailleurs été entendu par le parquet en tant que «personnes appelées à donner des renseignements» a expliqué la procureure en charge du dossier lors de la conférence de presse de ce vendredi après-midi. Ce statut signifie qu’ils ne sont pas formellement accusés, mais que leur implication dans l’affaire n’est pas exclue à ce stade de l’enquête, indique 24 heures.

«On a tout vu»: elle raconte l'incendie à Crans-Montana

Vidéo: watson

Jacques Moretti confie à nos confrères de 20 minutes: «Nous ne pouvons ni dormir ni manger, nous allons tous très mal». L'homme ne se trouvait pas dans le bar au moment de l’incendie. Sa femme, présente sur les lieux, aurait été brûlée au bras, elle est sortie de l'hôpital. (jah)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
Les particuliers se mobilisent pour héberger les proches des victimes
Une vaste mobilisation solidaire s’est mise en place samedi pour héberger les proches des victimes de l’incendie de Crans-Montana, avec des dizaines de particuliers proposant des logements à proximité des hôpitaux accueillant les blessés.
Les privés se mobilisent samedi pour héberger les proches des victimes de l'incendie de Crans-Montana. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel lancé sur une page Instagram créée pour rechercher les victimes.
L’article