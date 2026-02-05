en partie ensoleillé-1°
Ce que dit la lettre des Moretti aux employés du Constellation

Les Moretti arrivent au tribunal de Sion le 9 janvier 2026.
Les patrons du Constellation ont écrit à leurs salariés pour justifier leur silence.Image: AFP/watson

Jacques et Jessica Moretti expliquent leur silence dans un courrier adressé à leurs employés, entre deuil, défense et tensions.
05.02.2026, 09:3205.02.2026, 09:32

Les gérants du bar Le Constellation, à Crans-Montana, ont adressé un courrier à leurs employés, plus d’un mois après l’incendie qui a fait 41 morts et 115 blessés dans la nuit du réveillon. Selon franceinfo, qui a pu consulter cette lettre en exclusivité, le document de deux pages A4 a été envoyé mercredi 4 février à «toute l’équipe» du bar.

Dans cette lettre signée «Jessica et Jacques», les gérants expliquent leur silence. Ils affirment avoir été contraints de ne pas s’exprimer en raison de l’enquête en cours. Un silence qu’ils qualifient de «pesant et douloureux», expliquant vouloir aujourd’hui «apaiser» la souffrance de leurs employés. Ils évoquent les salariés morts dans l’incendie, citant notamment la serveuse Cyane, l'agent de sécurité Stephan et le DJ:

«Nous portons aussi le deuil de ceux qui ne sont plus là, dans un chagrin immense»
Les Moretti

La lettre revient aussi sur le soupçon de collusion évoqué par des avocats de victimes. Les Moretti estiment que cette accusation les a conduits à rompre tout lien, rendant l’épreuve encore plus difficile.

Une contradiction?

En écrivant ce courrier, le couple semble aussi chercher à se justifier. En effet, certains employés ont récemment mis en cause la gestion de la sécurité au sein du Constellation. Ces témoignages sont intervenus en réaction aux déclarations de Jacques Moretti lors de sa dernière audition judiciaire.

Le cuisinier accusé par les Moretti sort du silence

Le courrier qui nous occupe marque une inflexion par rapport aux propos tenus par Jacques Moretti à la justice. Selon franceinfo, il aurait alors affirmé que les salariés connaissaient «les consignes», avaient reçu «des formations», mais n’auraient pas appliqué correctement les règles d’évacuation.

Dans le courrier, le couple adopte une position différente:

«Vous étiez nos protégés et vous l'êtes toujours. Nous portons cette responsabilité sans chercher d'aucune façon à nous déporter sur vous. Pas un instant nous aurions pu imaginer une telle tragédie.»
Les Moretti
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti

Enfin, la question des salaires est également abordée, car les employés n'ont pas été payés et sont en colère. D’après le courrier, les gérants assurent que les paiements ont été effectués dès le 6 janvier 2026, mais que le blocage de leurs comptes professionnels et personnels empêche certains versements. Ils disent espérer une levée partielle de ces blocages et invitent les employés concernés à passer par leurs avocats.

Jacques et Jessica Moretti espèrent que «l'enquête restituera la vérité et ont confiance en la justice». Ils seront entendus, à nouveau par la justice les 11 et le 12 février prochains. (jah)

