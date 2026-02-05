Ce médicament est en pénurie en Suisse pour une étonnante raison

Le sirop Dafalgan pour enfants, remboursé par l'assurance, est en rupture de stock en Suisse. Selon la RTS, la cause est à chercher du côté de l'emballage.

«Notre grossiste nous a annoncé en fin d'année dernière qu'il y avait une rupture de stock sur le sirop Dafalgan», indique Christophe Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie, dans le 19h30 de la RTS.

Prescrit par les médecins lors de fièvres ou de douleurs, le médicament du fabricant français UPSA est un traitement privilégié des parents pour soigner leurs enfants. Il faut dire que le produit est pris en charge par l'assurance de base.

Le sirop pour enfants Dafalgan, d'UPSA Image: DR

Or, en l'absence d'alternative ou de générique, cette pénurie a une conséquence sur le porte-monnaie des foyers. Comme le relève la RTS, les parents doivent en effet se rabattre sur le Dafalgan Dolo, un médicament identique, également produit par UPSA, mais qui n'est pas remboursé par l'assurance.

D'après Christophe Berger, le flacon de ce produit coûte «seulement huit francs», contre 2,55 francs pour le sirop indisponible. «Le Dafalgan Dolo est exactement le même traitement, seul l'emballage change», souligne le pharmacien auprès du média public.

Et d'ajouter:

«C'est simplement la version non remboursée par l'assurance de base, sur laquelle le fabricant est autorisé à faire de la publicité» Christophe Berger pour la RTS

Un contre-temps administratif

Cette question d'emballage est centrale dans cette pénurie, puisque c'est aussi de ce côté qu'on en trouve la cause. Selon la RTS, UPSA a récemment soumis à Swissmedic une modification du flacon de son sirop pour y inclure un bouchon scellé.

Le 31 octobre dernier, l'autorité a validé cette nouvelle version pour le Dafalgan Dolo. Pour ce qui est du médicament remboursé, elle a toutefois demandé une adaptation graphique, une décision qui a surpris UPSA, confie le directeur de sa filiale suisse au média public.

Une nouvelle demande a donc dû être déposée. Empêchant la commercialisation du sirop sous sa nouvelle forme, ce contre-temps administratif en a résulté sur un épuisement des stocks.

Contacté par la RTS, Swissmedic renvoie à la responsabilité du fabricant, à qui incombe «de s'assurer que ses emballages respectent les directives en vigueur». UPSA Switzerland assure de son côté s'atteler «avec la plus grande urgence» à la remise en stock du médicament remboursé.

Un retour progressif dans les pharmacies suisses est prévu au printemps 2026. (jzs).