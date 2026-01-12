en partie ensoleillé
Jessica Moretti, actrice, mannequin, businesswoman: portrait

The owners of the bar in Crans-Montana, where the deadly fire happened on New Year&#039;s Day, Jacques and Jessica Moretti from France, center, arrive with their lawyers Yael Hayat and Patrick Michod, ...
Jessica Moretti, à Sion, ce 9 janvier 2026.Keystone

Actrice, mannequin, businesswoman: ce que l'on sait de Jessica Moretti

Le passé de Jessica Moretti, gérante du tristement fameux bar Le Constellation à Crans-Montana, recèle quelques surprises.
12.01.2026, 11:4712.01.2026, 11:47

1er janvier, un drame secoue la Suisse. Le bar Constellation prend feu et les victimes se comptent par dizaines. Alors que l'enquête se poursuit, le propriétaire, Jacques Moretti, est placé en détention et les informations à son sujet et son passé se multiplient dans la presse.

Bien que soupçonnée comme son mari «d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence», Jessica Moretti attire moins la lumière, même si elle s'exprime dans la presse à visage découvert. Pourtant, peu à peu, de premières informations à son sujet surgissent.

Vidéo: extern / rest

Née en Corse en 1985, fille d'un pompier, Jessica Anne Jeanne Maric Moretti est officiellement l'associée de son mari et la gérante de trois établissements: Le Constellation, Le Senso à Crans-Montana et Le Vieux Chalet à Lens (VS).

Comme son époux, elle est Française, originaire de Corse. Elle a grandit et vécu une partie de sa vie sur la Côte d'Azur, indique le quotidien Nice Matin. Après avoir obtenu un bac S à Antibes en 2004, elle étudie à l'International University of Monaco, puis obtient un master à l'Université de Glamorgan au Pays de Galles, avant de suivre un nouveau cursus à l'Ecole de commerce de Montpellier, comme l'a appris Il Corriere del Giorno.

Pourquoi la situation pénale des Moretti pourrait se compliquer

Sacha Baron Cohen avec Jessica Moretti

Si Jessica Moretti cultive une certaine appétence pour le commerce et le management, avant de quitter la Corse et s'installer en Valais, elle mènera aussi une activité d'actrice et mannequin.

«Il faut saisir les biens de ce couple»: un avocat des victimes réagit

On l'aura vu en effet en 2012 sur la Croisette aux côtés de Sacha Baron Cohen pour la promotion du film The Dictator, comme le rapporte Paris Match. Soit trois ans avant son arrivée à Crans-Montana.

Sacha Baron Cohen avec Jessica Moretti, actrice
Jessica Moretti, à droite, avec Sacha Baron Cohen.Image: www.imago-images.de
Sacha Baron Cohen avec Jessica Moretti, actrice
Jessica Moretti était engagée pour la promotion du film The Dictator.Image: www.imago-images.de

Elle apparaitra également en 2013 à la télévision dans la série Petits secrets entre voisins pour un épisode, comme on peut le voir sur sa page IMDB.

Jessica #Moretti, la patronne du bar incendié à Crans-Montana a été actrice et mannequin.
Jessica Moretti a joué dans Petits secrets entre voisins en 2013 sur TF1.Image: dr

Car Jessica Moretti est une actrice qui se forme, comme elle l'indique son profil Linkedin, aujourd'hui supprimé. Elle aurait fréquenté les prestigieux Cours Florent de 2012 à 2013, puis ceux d'une autre école de théâtre, toujours à Paris, de 2013 à 2015.

On a retracé les liens de Jacques Moretti avec les clans criminels corses

Aujourd'hui, Jessica Moretti reste en liberté, son risque de fuite étant jugé faible par la justice. Notamment, car elle aurait trois enfants dont deux en bas âge. (hun)

L’article