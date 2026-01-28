Le Conseil fédéral s'exprime sur l'enquête à Crans-Montana

Le Conseil fédéral s’est dit profondément bouleversé par le drame de Crans-Montana et soutient la demande italienne d’une enquête approfondie sur les causes.

Une camionnette avec à son bord Jacques Moretti, propriétaire français du bar de Crans-Montana, arrive pour être interrogé par le parquet du Valais à Sion, en Suisse, le mercredi 21 janvier 2026. Keystone

Le Conseil fédéral s'est exprimé pour la première fois en tant que collège sur le drame de Crans-Montana. Par la voie de sa porte-parole, il s'est dit profondément bouleversé. Il partage également la demande d'une enquête approfondie formulée par l'Italie.

Le Conseil fédéral s'efforce d'exprimer sa sympathie aux victimes et à leurs proches et d'aider l'ensemble du pays à surmonter le choc et le deuil. Le gouvernement suit de près l'évolution de la situation et est régulièrement informé de l'avancement des travaux.

Et sur le dossier italien?

Il comprend aussi le choc que cette catastrophe a provoqué en Italie. Il partage la demande d'une enquête approfondie et professionnelle sur les causes et les responsabilités de l'accident.

Comme des citoyens italiens ont été touchés par l'incendie, la justice italienne doit impérativement ouvrir une procédure pénale. Une demande d'entraide judiciaire a été adressée à la Suisse. L'Office fédéral de la justice l'a examinée et transmise au Ministère public valaisan le 14 janvier pour exécution. Celui-ci se prononcera d'ici la fin de la semaine, a précisé Nicole Lamon devant les médias à Berne.

Les équipes communes d'enquêtes sont une pratique courante dans les procédures complexes. Elles permettent un traitement efficace des affaires pénales. (jah/ats)