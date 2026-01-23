Elsa R., âgée de 15 ans, a été grièvement blessée dans l'incendie de Crans-Montana. Image: capture d'écran

Une jeune victime de Crans-Montana sort du coma

Pendant trois semaines, parents, amis et proches ont retenu leur souffle pour Elsa R., 15 ans, grièvement blessée dans le tragique incendie du Nouvel An à Crans-Montana. Elle vient de sortir du coma.

Leon Pollok / t-online

Le tragique incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana a fait 40 morts et 116 blessés, majoritairement des jeunes. Elsa R., 15 ans, faisait partie des clients présents ce soir-là. Elle a survécu, mais ses brûlures sont très graves. Pendant trois semaines, l’adolescente est restée dans le coma, soignée dans une clinique spécialisée. Aujourd’hui, un espoir renaît.

«Elsa est sortie du coma et a ouvert les yeux», rapporte le Corriere della Sera. Le quotidien cite le père de l’adolescente:

«Elsa a ouvert les yeux et nous a reconnus. Pour sa mère et moi, c’était un moment bouleversant. Inimaginable»

Troisième opération

Il sait que ce n’est «qu’une petite étape au regard de tout ce qui nous attend encore». L’intestin de l’adolescente est notamment gravement endommagé et n’est pas encore fonctionnel. «Le combat est encore long», a souligné son père. Actuellement, Elsa est encore trop faible pour être transférée de l'hôpital de Zurich. Elle va prochainement subir sa troisième opération.

Elsa R. est originaire de la ville italienne de Biella, dans la région du Piémont, où elle fréquentait une école secondaire. Après la catastrophe, 60% de sa peau a été brûlée. Des milliers de personnes lui ont témoigné leur compassion sur les réseaux sociaux, adressant des messages de soutien et d’espoir à elle et sa famille.

Une enquête est actuellement en cours. Les propriétaires du bar, Jacques et Jessica Moretti, sont poursuivis pour incendie involontaire, lésions corporelles et homicide par négligence. Ils bénéficient de la présomption d’innocence.