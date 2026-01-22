Le Chuv a déclenché un plan inédit pour Crans-Montana

Le Chuv, la nuit de l'incendie de Crans-Montana. Image: KEYSTONE

Le Chuv a déclenché le plan Inca pour Crans-Montana

L’hôpital vaudois a pris en charge 22 patients grands brûlés dans la nuit du Nouvel An, déclenchant pour la première fois son plan catastrophe. Une grande partie de l'établissement a été mobilisée.

L'incendie de Crans-Montana a fortement mis à contribution plusieurs hôpitaux du pays. C'est évidemment le cas du Chuv, qui a déclenché pour la première fois son plan de catastrophe interne, rapporte ce jeudi 24 heures.

Le dispositif Inca, de son nom, «permet de réorganiser l’hôpital en urgence», explique au journal Karen Rochat, coordinatrice du plan au Chuv. Urgences, soins intensifs, logistique: une grande partie de l'établissement est mobilisée.

Selon 24 heures, cette procédure inédite avait été entraînée lors d'une simulation fin 2024. Une centaine de collaborateurs y avaient pris part pendant une journée entière.

Les blessés les plus grièvement brûlés

Nicolas Beysard, médecin associé aux Service des urgences du Chuv, revient pour le quotidien vaudois sur la nuit du Nouvel An. Il raconte avoir reçu un appel de l'Hôpital du Valais aux alentours de 2 heures du matin. On lui parle d'abord de «multiples blessés suite à un incendie et à l’effondrement potentiel d’un bâtiment».

Les précisions ne tardent toutefois pas à tomber:

«Il y a des dizaines de victimes, jeunes et gravement brûlées. Nous comprenons que le Chuv va être fortement mis à contribution» Nicolas Beysard à 24 heures

Le plan Inca est donc déclenché et des collaborateurs en congé sont rappelés. Entre 3h30 et 9h30, le Chuv accueille les 22 blessés les plus grièvement brûlés, relate 24 heures. Plusieurs seront finalement transférés dans des hôpitaux en France, en Italie et en Belgique, tandis neuf victimes resteront à Lausanne.

Auprès du journal, Karen Rochat estime que «le plan a très bien fonctionné», même si des améliorations sont toujours possibles. Le dispositif a finalement été levé après 96 heures.

Un «impact psychologique important»

Philippe Touya, infirmier-chef du service des urgences du Chuv, est également revenu pour Blick sur le nuit de la tragédie. Il souligne le travail «important au sein des équipes du Chuv», mais aussi «une aide extérieure importante».

«Nous n'avons en aucun cas été submergés», explique-t-il au média. Nos équipes sont entraînées à ce genre de scénario».

«Nous recevions les patients les uns après les autres dans le calme. Tous les gestes étaient répétés de manière méticuleuse» Philippe Touya à Blick

L'infirmier souligne toutefois l'«impact psychologique important» de cette intense nuit, notamment pour les jeunes soignants rappelés dans le cadre du plan Inca. Un plan d'aide a dès lors été mis en place les concernant. (jzs)