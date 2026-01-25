ciel couvert
Ce que les téléphones des Moretti pourraient révéler

Incendie de Crans-Montana: la justice maintient Jacques Moretti en détention 3 mois.
Jacques et Jessica Moretti sont présumés innocents.Image: watson/keystone

Saisis tardivement, les téléphones portables des deux propriétaires du bar Le Constellation pourraient contenir des informations cruciales quant aux accusations qui les accablent.
25.01.2026, 15:57

Les smartphones occupent une place centrale dans la tragédie de Crans-Montana. Dans les mains des victimes, ils ont capturé les dernière images dans Le Constellation, donné des pistes sur les causes de l'incendie et permis au monde de prendre conscience de l'ampleur du drame.

Désormais, c'est pour l'enquête que ces appareils pourraient s'avérer précieux, s'agissant autant de ceux des victimes que des prévenus. Dans le cas de Jacques et Jessica Moretti, propriétaires du bar, on apprenait récemment qu'ils avaient été autorisés à emporter leurs téléphones après leur premier interrogatoire suivant l'incendie.

Ce n'est que huit jours plus tard qu'ils ont été saisis. Une confiscation tardive qui avait étonné et irrité nombre d'observateurs.

Des «écoutes téléphoniques»

Sur le plateau de l'émission Forum de la RTS, le procureur neuchâtelois Nicolas Feuz avait commenté cette décision de ses homologues valaisannes. «Il y a des manières de procéder», avait-il tenu à tempérer.

Et d'ajouter:

«Il y a manière et manière de faire une perquisition, on est pas des cowboys comme on le voit dans les films américains et français»
Nicolas Feuz pour la RTS

Le magistrat avait également évoqué l'éventualité d'«écoutes téléphoniques» qui font partie des «stratégies» utilisées par les enquêteurs. Il avait en outre rappelé l'existence de services spécialisés au sein des polices capables de retrouver ce qui a été effacé dans la mémoire d’un téléphone.

Les ecrivains Marc Voltenauer, droite, et Nicolas Feuz, gauche, posent a l&#039;occasion de la sortie de leur livre Ultimatum, roman polar a quatre mains, ce mardi 12 novembre 2024 devant le Palais fe ...
Nicolas Feuz est aussi chroniqueur pour watson.Keystone

Une «question décisive»

Auprès de 24 heures, Hannes Spichiger, maître de conférences en criminalistique numérique à la Haute Ecole spécialisée de Lucerne, confirme cette possibilité:

«De nombreuses informations ne se trouvent pas uniquement sur le smartphone, mais aussi auprès des opérateurs et dans le Cloud, et l’utilisateur n’y a pas directement accès», explique-t-il au quotidien vaudois. L'expert prend notamment l'exemple des données de téléphonie mobile qui sont «enregistrées par l’opérateur et peuvent être consultées par les autorités».

Reste à découvrir ce que l'analyse des appareils du couple Moretti pourrait révéler. A 24 heures, Hannes Spichiger explique que les données les plus importantes lors d'enquêtes sont souvent celles «de déplacement et de localisation», généralement plus précises que les «traces classiques comme l’ADN ou les empreintes digitales».

Ce que les Moretti doivent éviter pour ne pas perdre 400 000 francs

Dans le cas de Crans-Montana, ces informations pourraient toutefois s'avérer moins déterminantes puisque l'emplacement des Moretti lors de l'incendie est «connu et incontesté». Pour les propriétaires du Constellation, ce sont davantage leurs «communications personnelles» qui pourraient s'avérer cruciales.

«La question décisive est plutôt de savoir si le couple de gérants était conscient du risque d’incendie»
Hannes Spichiger pour 24 heures

Pour rappel, Jacques et Jessica Moretti sont poursuivis pour incendie involontaire, lésions corporelles et homicide par négligence. Ils bénéficient tous deux de la présomption d’innocence. (jzs)

La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
1 / 26
La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
