Incendie

Le point sur les blessés de Crans-Montana: 28 blessés en Suisse

Où se trouvent les blessés de Crans-Montana? On fait le point

Plus d’un mois après l’incendie du Constellation à Crans-Montana, 38 blessés sont toujours hospitalisés en Suisse et à l’étranger, dont plusieurs dans un état critique.
19.01.2026, 16:3719.01.2026, 16:41
Flowers and a sign with a heart and the words &quot;We are thinking of you&quot; are placed next to the entrance of the University Hospital Zurich (USZ) on Wednesday, January 7, 2026 in Zurich, Switze ...
Devant l'hôpital de Zurich.Image: KEYSTONE

Vingt-huit blessés de l’incendie de Crans-Montana sont toujours soignés dans des hôpitaux, en Suisse. D'autres ont été transférés dans des cliniques spécialisées en réadaptation. Trente-huit sont soignés à l'étranger, dont quinze ressortissants suisses.

Contactés, lundi, les différents établissements hospitaliers suisses ont fait le point sur la présence de blessés en lien avec le drame du bar Le Constellation, le 1er janvier dernier.

Quels hôpitaux en Suisse?

Le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) dénombre quatre patients, dont le pronostic vital n'est pas engagé, contre dix en début de semaine dernière. Le CHVR précise:

«Ils reçoivent encore des soins quotidiens au sein du service de chirurgie reconstructive (ndlr: greffes de peau et changements de pansement) et bénéficient d’un suivi psychologique»

Les patients ayant quitté l'hôpital ces derniers jours ont été transférés à la clinique romande de réadaptation à Sion.

Au sein du Chuv à Lausanne, le nombre d'hospitalisés demeure identique depuis près de deux semaines, soit neuf. Toujours sur l'Arc lémanique, deux blessés sont soignés aux hôpitaux universitaires genevois (HUG).

Le Chuv va soigner les grands brûlés grâce à un ver miracle

En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de six personnes. «Ils se trouvent toujours dans une phase critique de leur traitement», précise l'établissement. Cinq jeunes victimes sont hospitalisées au Kinderspital, toujours à Zurich. «Ils se trouvent toujours dans un état critique», souligne ce dernier. Deux sont, elles, soignées à l'hôpital universitaire de Saint-Gall.

Quinze Suisses encore à l'étranger

Sur le front de l’étranger, selon les dernières données disponibles, datant de mercredi dernier, 16 patients se trouvent en France, soit 7 Suisses (dont un binational) et 9 Français. Neuf blessés, tous Italiens, sont hospitalisés dans leur pays.

Sept victimes du drame de Crans-Montana se trouvent en Allemagne (3 Suisses, 2 Serbes, 1 Australien et 1 Français). Enfin, 6 victimes sont hospitalisées en Belgique, soit 5 Suisses (dont un binational), et 1 Français. Quinze Suisses sont donc actuellement soignés hors de nos frontières sur un total de 38,, selon les données transmises à Keystone-ATS par le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED. (jah/ats)

