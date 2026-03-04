brouillard
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Crans-Montana: cette aide du Conseil fédéral interroge

Die Mitglieder der Grossen Kammer stehen zu einer Gedenkminute zu Ehren der Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana am Neujahrsmorgen, an der Fruehjahrssession der Eidgenoessischen Raete, am Mont ...
Le Conseil national a rendu hommage lundi aux victimes du drame du Constellation.Keystone

Crans-Montana: cette aide inhabituelle du Conseil fédéral interroge

Le gouvernement veut verser 50 000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie. Une mesure qui doit désormais être validée par le Parlement, où des réserves sont émises.
04.03.2026, 06:2304.03.2026, 06:23

Le Parlement se penche dès mercredi sur un soutien fédéral aux victimes de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral demande au total 35 millions de francs, notamment pour verser une contribution de solidarité unique de 50 000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées.

L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. Au total, 7,8 millions de francs sont sollicités pour les 156 familles touchées.

Voici ce que le Conseil fédéral veut verser aux victimes du Constellation

Pour un montant maximal de 20 millions, le gouvernement veut également financer et organiser une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Et les cantons doivent être soutenus à hauteur de 8,5 millions pour le financement de l'aide aux victimes.

Avec ces mesures, le Conseil fédéral souhaite «montrer sa solidarité avec les victimes et leurs proches». Si les mesures décidées ne peuvent effacer «l'immense souffrance» des familles touchées, il s'agit au moins d'alléger leur charge financière.

Des questions d'égalité devant la loi

Ce soutien fédéral devrait être avalisé par le Parlement. Pour la commission préparatoire du Conseil des Etats, il convient d'exprimer «de manière plus visible [...] la solidarité et la compassion de la population suisse envers les victimes de cette catastrophe et leurs proches».

Toutefois, des réserves ont été émises à l'égard de cette intervention inhabituelle de la Confédération, qui peut sembler injuste pour les victimes d'autres accidents. Cela soulève des questions d'égalité devant la loi.

Révélations sur les mousses du Constellation

La commission propose donc d'accorder à la Confédération un droit de recours contre les responsables des dommages et les tiers dont la responsabilité est également engagée. Ainsi, la Confédération pourra, le cas échéant, obtenir le remboursement des frais engagés.

Le Conseil des Etats se prononcera mercredi. Lundi prochain, ce sera au tour du National. Le dossier doit être bouclé cette session. La loi, limitée à fin 2029, doit être déclarée urgente, afin que la contribution de solidarité soit versée ce printemps déjà. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La Suisse et l’UE scellent un nouvel accord
Guy Parmelin et Ursula von der Leyen ont signé à Bruxelles les «Bilatérales III», censées stabiliser durablement les relations Suisse-UE.
Guy Parmelin et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont signé lundi à Bruxelles le paquet d'accords entre la Suisse et l'Union européenne (UE). Celui-ci doit consolider et renforcer les relations entre les deux parties.
L’article