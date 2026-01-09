Emotion à Crans-Montana après le drame. Image: AP

Pourquoi le Valais n'avait pas été alerté sur Le Constellation

L'Office valaisan du feu n'avait pas reçu de rapport sur le bar, théâtre de la tragédie de Crans-Montana. L'autorité renvoie à la responsabilité de la commune et envisage des «mesures immédiates».

En l'absence de rapports des communes, le canton du Valais «part du principe» que les contrôles légaux en matière de sécurité incendie ont été effectués, indique le chef de l'Office cantonal du feu›, Philipp Hildbrand. Il confirme que, dans le cas du bar Le Constellation à Crans-Montana, le canton n'avait reçu aucun rapport.

Hormis pour la construction d'une véranda, «nous n'avons reçu aucun autre rapport d'inspection concernant ce local», relève Philipp Hildbrand dans des interviews accordées au Walliser Bote et à la SRF. «Si nous ne recevons pas de rapport, nous partons du principe que tout est en ordre», ajoute-t-il, rappelant que ce sont les communes qui sont responsables des contrôles sur leur territoire.

Philipp Hildbrand reconnaît que l'Office cantonal du feu devrait recevoir «un grand nombre de rapports chaque année», mais qu'en réalité ils sont «très peu nombreux.» Faut-il conclure que les communes ne remplissent pas leurs obligations?

«C'est une question qu'il faudra se poser. Il apparaît que toutes les communes ne sont pas en mesure de respecter les exigences légales»

Les responsables doivent «être formés»

Pour mémoire, dans le cas du «Constellation», les autorités communales ont avoué mardi que le dernier contrôle du bar remontait à 2019, alors qu'un contrôle annuel est obligatoire selon la législation valaisanne.

Philipp Hildbrand note que, dans d'autres cantons comme Berne ou Zurich, ces contrôles ont lieu tous les cinq ou dix ans. Il était d'ailleurs prévu d'uniformiser la pratique au niveau suisse et de passer à un rythme décennal dans tout pays à partir de 2027.

«C'est pourquoi les communes n'ont pas été soumises à des charges supplémentaires ces dernières années»

Avec le drame de Crans-Montana, les consultations sur les nouvelles prescriptions suisses en matière de protection contre les incendies ont été suspendues. «Cela se fait au niveau national. Au niveau cantonal, nous discutons déjà de mesures immédiates», relève Philipp Hildbrand.

Et de rappeler que le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, Stéphane Ganzer, a notamment annoncé un soutien renforcé aux communes dans la formation des responsables de la sécurité.

Stéphane Ganzer Keystone

A court terme également, Philipp Hildbrand estime que l'on «pourrait par exemple envisager d'interdire les feux d'artifice à l'intérieur», comme l'a annoncé jeudi le canton de Vaud pour les bars, discothèques et restaurants. Selon lui, les responsables de la sécurité doivent aussi «être formés de manière ciblée.»

Il ajoute qu'il faudrait également étudier la possibilité de «recruter temporairement du personnel supplémentaire afin de mieux soutenir les communes.» (jzs/ats)