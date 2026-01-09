en partie ensoleillé
Crans-Montana

Crans-Montana: Jean-Marc Richard a écouté les Lausannois

KEYPIX - Flowers and candles are pictured in tribute to the victims after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Sunday, January 4, 2026. 40 person ...
Le drame de Crans-Montana n'a pas laissé la population indemneImage: KEYSTONE

«Mes voisins ont perdu leur fils»: Jean-Marc Richard a écouté les émotions

L'église Saint-François à Lausanne a proposé un lieu de recueillement suite au drame de Crans-Montana. Deux pasteurs et Jean-Marc Richard étaient aussi présents pour écouter la population.
09.01.2026, 12:1809.01.2026, 12:25
Cynthia Ruefli
Cynthia Ruefli

«Quelqu'un m'a dit: «Je ne comprends pas, ma voisine n'arrête pas de pleurer depuis le drame, mais elle ne connaissait personne». Je lui ai dit qu'il fallait peut-être l'écouter et aller voir comment elle va», explique Jean-Marc Richard, installé dans l'église Saint-François à Lausanne.

Hommage
«Aujourd’hui, la Suisse est unie dans le cœur»: Parmelin prend la plume

A ses côtés, des dizaines de personnes assises en cercle partagent leurs sentiments concernant la tragédie de Crans-Montana. La plupart ne sont pas directement concernées par les événements, mais elles ont ressenti «un besoin d'être entourées», explique Virgile Rochat, pasteur à la retraite.

Ne pas rester seule

Devant la table de communion de Saint-François, on arrange les chaises pour improviser un cercle de parole, une femme originaire de Pully raconte:

«Je ne voulais pas rester seule avec ce sentiment de tristesse, j'avais besoin de voir du monde et d'un lieu où je me sens écoutée»
Une participante

Son père enseignait à Champittet et tous les lieux concernés par le drame de Crans-Montana lui sont familiers. «Ce soir, je vais à un concert parce que j'avais besoin de me changer les idées. Mais quand j'ai vu que l'on pouvait passer ici pour discuter, je n'ai pas hésité».

Notre commentaire

Commentaire
La fin de l'innocence

Les langues se délient peu à peu, les participants, en majorité des femmes âgées, expliquent qu'elles sont parfois submergées par la tristesse. Dans les échanges, on relève la peine que peuvent avoir les familles face à la perte d'un enfant, des blessés et du courage pour «ceux qui restent».

Une autre retraitée prend le micro d'une voix tremblante:

«Mes voisins ont perdu leur petit garçon à Crans-Montana, je ne les ai pas encore croisés, je ne sais pas quoi leur dire, cela m'attriste profondément»

Les témoignages se poursuivent et sont suivis parfois de longs silences, quelques personnes en pleurs sont restées sur les bancs de l'église.

Un besoin de rituel

«Dans ces moments dramatiques, nous remarquons que les gens ont un grand besoin de ritualité et tout à coup, on fait appel aux églises, car on se souvient qu'elles offrent cette ritualité», explique Timothée Reymond, pasteur à l'abbatiale de Romainmôtier.

«Notre rôle est de soutenir la population dans ces moments difficiles»
Timothée Reymond, pasteur à l'abbatial de Romainmôtier
Jean-Marc Richard entouré des pasteurs Virgile Rochat (gauche) et Timothée Reymond (droite) à l&#039;église Saint François de Lausanne.
Jean-Marc Richard entouré des pasteurs Virgile Rochat (gauche) et Timothée Reymond (droite) à l'église Saint François de Lausanne.watson

Le pasteur raconte qu'à Epalinges, où vivaient plusieurs victimes, tous les soirs depuis dimanche, de nombreux jeunes se réunissent à l'église des Croisettes. «Ils écrivent des mots sur des feuilles, des cailloux, ils viennent pour se recueillir et être ensemble», raconte Timothée Reymond.

«Ce besoin de ritualité, qui peut être religieux ou non, n'est pas nouveau, c'est humain»
Timothée Reymond, pasteur à l'abbatial de Romainmôtier

Dans le chœur de l'église, des mots sont accrochés sur un mur de pensées. Une prière pour Joaquin que ses amis n'oublieront pas, une pensée pour Luka et du courage envoyé à sa maman, un remerciement à Dieu pour avoir sauvé la vie de Victoria de la part de sa maman. Des mots de condoléances, des vœux de rétablissement et de nombreux «pourquoi» adressés au divin.

A cette question, point de réponse. «Dans notre société, nous arrivons à définir rapidement les causes réelles des événements, mais ce qui nous touche, c'est l'absurdité et le sentiment d'injustice», souligne Timothée Reymond. Il poursuit:

«C'est vertigineux ce qui nous arrive et j'ai aussi une pensée envers mes collègues pasteurs et prêtres qui devront organiser des cérémonies pour toutes ces familles»
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
Paris s'est transformée en station de ski
Video: watson
«Il faut éviter de donner des conseils à une personne endeuillée»
Thanatologue, enseignante et conteuse, la Vaudoise Alix Noble Burnand accompagne les personnes qui ont perdu un proche dans le long processus de deuil - qu'elle a elle-même traversé après la mort de sa fille. Nous avons évoqué le drame de Crans-Montana, le travail qui attend les nombreuses familles endeuillées et la manière adéquate pour les proches de les accompagner.
Alors que la Suisse tout entière fait face au choc inouï de l'incendie du Constellation - qu'Alix Noble Burnand qualifie comme «notre propre 11-Septembre», de nombreuses familles pleurent la perte d'un enfant, frère, sœur ou proche. Leur entourage va devoir les accompagner dans cette épreuve, comme le fait cette éminente experte de la mort, notamment au travers de son association, Deuil'S.
L’article