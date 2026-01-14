A gauche, les funérailles de Riccardo Minghetti, 16 ans, église Saint-Pierre-et-Paul, quartier de l'Exposition universelle, Rome, 7 janvier 2026. A droite, les obsèques d'Achille Barosi, 16 ans, basilique de Sant Ambroise, Milan, 7 janvier 2026. Tous deux morts dans la tragédie de Crans-Montana. image: afp

Pourquoi l'Italie est tant bouleversée par le drame de Crans-Montana

L'Italie est le pays étranger le plus vindicatif à la suite du drame de Crans-Montana. Les spécialistes de la Péninsule Marc Lazar et Chantal Tauxe nous expliquent les multiples raisons de cette forte mobilisation.

Le drame de Crans-Montana a pris des proportions en Italie auxquelles on ne s’attendait peut-être pas en Suisse. Voici que l’Etat italien veut se porter partie civile, a-t-on appris mardi. La pression des autorités italiennes sur la justice valaisanne est forte.

L’ambassadeur en Suisse Gian Lorenzo Coronado était présent dans les Alpes valaisannes le 1ᵉʳ janvier déjà. Le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani se rendait le lendemain sur les lieux du drame. Des élus italiens ont exigé très tôt l’incarcération des époux Moretti. La présidente du Conseil, Giorgia Meloni, demande, elle aussi, «justice».

Pourtant pas le pays le plus touché

Pourquoi une telle mobilisation en Italie? Un phénomène qu’on ne retrouve pas en France pour le moment, alors que la France est le pays étranger qui compte le plus de victimes dans l’incendie du Constellation (9 morts et 25 blessés), devant l’Italie (6 morts et 12 blessés). Alors, pourquoi?

Elément de réponse sur Facebook. Cette Italo-Suisse habitant dans le canton du Jura, née de parents immigrés venus dans les années 1970, écrit sur son compte, le 9 janvier, en relation avec le tragique incendie de Crans-Montana:

«Hier quelqu’un m’a dit: "Les Italiens ont des grandes gueules sur cette affaire!" Alors oui, parce que chez nous, les enfants sont sacrés!» Propos relevés sur Facebook

«Une dévotion pour l'enfant»

Journaliste suisso-italienne bien connue des Romands, souvent sollicitée par les médias tessinois, Chantal Tauxe, Suissesse mariée à un Italien et qui connaît parfaitement l’Italie, n’en disconvient pas:

«L’Italie a une dévotion pour l’enfant. Il y a une bienveillance du cercle familial et d’un cercle plus élargi pour l’enfant. En Italie, dans les restaurants, il y a toujours, en principe, un siège prévu pour les petits enfants.» Chantal Tauxe

Funérailles de Chiara Costanzo, 16 ans, victime de l'incendie meurtrier de Crans-Montana. Milan, 7 janvier 2026. Image: EPA ANSA

A ce propos, l’historien français Marc Lazar, grand spécialiste de la Péninsule, parle de l’«enfant roi».

«Mes filles ont grandi en Italie. Elles y étaient choyées par notre entourage italien, qui leur passait tout. Leur adaptation à la France n’a pas été simple» Marc Lazar

Actuellement en France, mais devant rejoindre bientôt l’Italie, Marc Lazar a constaté cette «émotion visible», côté italien, après le drame de Crans-Montana. «Il y a eu une grande solennité dans l’accueil des cercueils.»

«Permanence d'une culture catholique»

L’historien souligne aussi «la permanence d'une culture catholique, malgré, comme ailleurs, un déclin de la pratique religieuse chrétienne». L’image sacrée du Gesù Bambino, l’Enfant Jésus, demeure forte. Elle est transposable au «tesoro», le «petit chéri» donné en l’occurrence au garçon, souvent au-delà de l’enfance proprement dite.

Elsa Rubino, 15 ans, gravement blessée dans l'incendie du Constellation, hospitalisée à Zurich, d'où elle n'est pas pour le moment transportable, selon le Corriere Adriatico. image: FB

Sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, des comptes italiens publient des photos montrant des adolescents et adolescentes sur leur lit d’hôpital, gravement brûlés la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana (ci-dessus). Ces publications, comme pareilles à des images pieuses, ne déclenchent pas de procès en voyeurisme dans les commentaires. Mais, tout au contraire, des milliers de messages d’amour et d’encouragement. Marc Lazar:

«Il y a là quelque chose du martyr, de la passion, qui reste très présent en Italie» Marc Lazar

«Cet attachement à l’enfant, qui comprend ici l’adolescence, n’est évidemment pas propre à l’Italie, et toute perte d’un enfant reste un drame absolu pour les parents, quelle qu’en soit la cause. Mais on peut déceler des particularités sociologiques et culturelles», reprend Chantal Tauxe. Qui avance une autre cause possible à cette mobilisation italienne:

«La dénatalité est parmi les plus fortes en Italie. Par comparaison avec la France, les familles bourgeoises font moins d’enfants. Les rares enfants présents sont d’autant plus au centre de l’attention» Chantal Tauxe

La Suisse vue comme un un pays sûr

Sur un plan non moins émotionnel, mais peut-être plus politique, «la Suisse est vue en Italie comme un pays sûr», relève Chantal Tauxe.

«Pour les riches familles italiennes qui ont perdu des enfants ou dont des enfants ont été blessés dans le drame de Crans-Montana, la station valaisanne était un sanctuaire, où rien de grave ne pouvait arriver.» Chantal Tauxe

La journaliste rappelle que «ces familles, au temps du terrorisme des Brigades rouges, dans les années 1970-1980, ont parfois placé leurs enfants en Suisse, de crainte qu’ils ne soient enlevés en Italie».

La détermination de l'Italie dans le dossier «Crans-Montana» semble totale. Les déclarations du ministre des Affaires étrangères au moment où le pays transalpin cherche à se constituer partie civile, laissent peu de doute à ce sujet: