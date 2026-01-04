«Nous avions l'interdiction d’ouvrir la porte de secours»

Une ex-employée du bar «Le Constellation» a raconté à BFMTV que l'issue de secours existait bien, mais qu'elle était fermée à clé en tout temps. On ignore pour l'heure ce qu'il en était le soir du drame.

Depuis le drame qui a fait 40 morts et 119 blessés à Crans-Montana à Nouvel An, les éléments concernant la sécurité du bar Le Constellation ne cessent de poser question.

S'il semble que l'incendie ait démarré à cause de bougies incandescentes, l'enquête devra notamment établir si les rénovations et les contrôles ont été effectués dans les normes.

Nos confrères de BFMTV ont interrogé une ancienne employée du bar où a eu lieu le dramatique incendie. Cette dernière a travaillé, en 2023, au Constellation, et vivait dans le bâtiment même où se trouvait le bar. Le journaliste demande:

Le journaliste Lorsque le bar était ouvert, qu'il y avait des clients, vous assurez que la sortie de secours était fermée à clé?

La serveuse La porte de secours était fermée parce que ça menait directement au bâtiment.

La serveuse Moi-même je devais prendre une clé pour utiliser cette porte et pouvoir monter à l'étage.

Le journaliste Vous aviez donc l'interdiction d'ouvrir cette porte. Que vous disaient les gérants de l'établissement?

La serveuse On avait interdiction de l'ouvrir si ce n'était pas pour rentrer chez nous. Mais au moment où je travaillais j'étais la seule qui habitais en haut, donc j'étais la seule qui passait par-là.

Impossible de savoir, toutefois, si cette porte était fermée le soir du drame. Mais des témoins ont affirmé qu'elle était bloquée, selon 20 minutes.



Notre confrère évoque ensuite l'escalier de sortie. Cette unique issue pour s'échapper du sous-sol semblait, en effet, bien trop étroite, comme l'ont rapporté de nombreux témoins à la suite de l'incendie.

Le journaliste Il n'y avait que cet escalier-là, en cas d'évacuation, pour une jauge à 300 personnes. Décrivez-nous cet escalier.

La serveuse Sur cet escalier, pour moi, évacuer 200 personnes en l'espace de 10 minutes, c'est carrément impossible. Dès qu'il y avait un peu de foule, déjà, il y avait des bouchons dans les escaliers.

La serveuse Je pense que s'il y avait eu cette porte, qui était en face des toilettes, dans le fond de l'étage du bas, si elle avait pu être ouverte, cela aurait permis de limiter ce taux de décès et de brûlés, parce qu'ils auraient pu sortir beaucoup plus vite.

Il y avait cette porte et ces escaliers, seulement ces deux endroits-là.

Les autorités n'ont donné aucune information à ce sujet pour l'instant. Notre confrère évoque ensuite les travaux qui ont été réalisés dans l'établissement.

Lorsque vous y travailliez, ces travaux avaient déjà eu lieu, selon vous?

La serveuse Oui j'ai travaillé en 2023, les travaux avaient été faits. Tout était en bois. Alors avoir des bougies incandescentes, c'était quand même dangereux. Mais je n'ai pas forcément perçu le risque, sachant que ça faisait un moment que c'était comme ça.

