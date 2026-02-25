bien ensoleillé
Le Jura maintient l’écriture cursive à l’école obligatoire

Une élue UDC a voulu faire disparaître ce style d'écriture dans le Jura

Le Parlement jurassien a rejeté la motion UDC visant à supprimer l’obligation de l’écriture cursive dans les écoles cantonales.
25.02.2026, 12:3025.02.2026, 12:30

Le canton du Jura ne va pas renoncer à l'apprentissage de l'écriture cursive dans les écoles. Une motion défendue par l'UDC pour que ce modèle d'écriture ne soit plus obligatoire a été rejetée mercredi par le Parlement.

Les députés n'ont donc pas voulu adapter le Plan d'étude cantonal afin que cette forme d'écriture, qui consiste à relier les lettres d'un mot entre elles, ne soit plus obligatoire dans le canton du Jura. Ils ont refusé, par 48 voix contre 11, la motion présentée par Francine Stettler.

Le Parlement jurassien refuse d’abandonner l’écriture cursive.
Le Parlement jurassien refuse d’abandonner l’écriture cursive.Image: Shutterstock

La députée UDC a défendu la pratique en vigueur en Suisse alémanique où les cantons ont abandonné depuis plusieurs années l'écriture cursive au profit d'une écriture qu'elle juge plus simple et plus favorable à l'apprentissage de la lecture, la «Basisschrift».

Le gouvernement appelait au rejet de la motion, notamment parce que les moyens d'enseignement romands reposent sur l'apprentissage de ce modèle d'écriture. Pour le ministre de la formation, du numérique et des sports Raphaël Ciocchi, décidé seul n'est pas opportun. Il a aussi rappelé que ce choix repose sur des recherches scientifiques. (jah/ats)

