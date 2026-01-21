en partie ensoleillé-5°
Incendie de Crans-Montana: place à l'audition de Jessica Moretti

Place à l'audition de Jessica Moretti

Les propriétaires du bar Le Constellation ont à nouveau été convoqués à Sion, où Jessica Moretti est entendue sur les faits liés à l’incendie meurtrier.
21.01.2026, 10:4421.01.2026, 10:44

Comme annoncé, les propriétaires français du bar Le Constellation, proie d'un incendie le 1er janvier, ont à nouveau été convoqués, mercredi, par le Ministère public du canton du Valais. C'est principalement Jessica Moretti qui doit être entendue cette fois.

Si Jacques Moretti est arrivé vers 8h05 en fourgon pénitentiaire, comme la veille, son épouse et ses deux avocats – Mes Yaël Hayat et Nicola Meier -, ont rejoint le Ministère public à Sion, à pied, à 8h30. Aucun d'entre eux n'a lâché de déclarations.

Jessica Moretti from France, the owner of the bar in Crans-Montana where 40 people lost their lives on New Year&#039;s celebration in the Swiss Alps resort of Crans-Montana, arrives to be auditioned b ...
Jessica Moretti arrive au Ministère public.Keystone

Comme la veille alors qu'ils étaient une quarantaine, plusieurs dizaines d'avocats de victimes assistent à l'interrogatoire qui est mené par le pool de procureures en charge de l'affaire.

Interrogatoire sur les faits

Si, mardi, c'est Jacques Moretti qui a été interrogé jusqu'en début de soirée, c'est au tour de son épouse de se retrouver sous le feu des questions du MP et des avocats. En qualité de prévenue, Jessica Moretti doit répondre sur les faits qui se sont déroulés la nuit du drame.

Qui est Jessica Moretti, la patronne du Constellation?

Pour l'heure, les époux sont soupçonnés «d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence» après le drame qui a fait 40 morts et 116 blessés.

Jacques Moretti dans l'attente

Placé en détention provisoire depuis le 9 janvier dernier, Jacques Moretti espère, de son côté, quitter la prison des Iles à Sion, cette semaine. Une demande en ce sens a été formulée au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais, en début de semaine. Sa décision sera connue rapidement. Le ressortissant corse souhaite bénéficier, comme son épouse, de mesures de substitution à la détention provisoire, moyennant le versement d'une caution d'un montant de 200 000 francs. (jah/ats)

