ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Fribourg

Elle se fait détrousser par deux hommes en rentrant chez elle à Bulle

Le logo Police est photographie sur l&#039;uniforme que porte une collaboratrice de la police cantonale fribourgeoise, lors d&#039;une conference de presse concernant l&#039;electrification et la nouv ...
Choquée, la victime n'a été que légèrement blessée.Keystone

Bulle: Elle se fait détrousser par deux hommes en rentrant chez elle

Alors qu'elle rentrait en trottinette lundi dans la ville fribourgeoise, une femme a été menacée et violentée par deux hommes qui lui ont dérobé son argent.
24.12.2025, 15:1824.12.2025, 15:18

Une femme a été agressée lundi en début de soirée par deux hommes en ville de Bulle (FR) sur le chemin de son domicile. Ces derniers ont pris la fuite, après lui avoir dérobé son argent.

Deux stations-service ont été braquées au Tessin

La victime a été abordée par les deux agresseurs, alors qu’elle circulait avec sa trottinette, a indiqué mercredi la police cantonale. Se déplaçant à pied, ils l’ont menacée avec un couteau avant de l’étrangler et de la frapper, précise le communiqué.

Les deux hommes ont ensuite pris la fuite dans une direction inconnue en emportant une somme d’un peu plus d’une centaine de francs. La victime, fortement choquée, s’est présentée plus tard dans la soirée au poste de police pour déposer plainte.

Il percute une patrouille suisse en Tesla

La femme a été légèrement blessée, mais son état n’a pas nécessité d’hospitalisation. Les investigations menées à ce stade n’ont pas permis d’identifier les auteurs présumés. Une enquête est en cours. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
Esdeekid, le rappeur qui bousille tout
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«En interne, ce fut un choc»: le nouveau patron de Nestlé sur sa stratégie
Philipp Navratil a accordé son premier entretien après 100 jours à la tête du géant suisse de l’alimentation. Il y dévoile ses plans et raconte comment s’est déroulée la journée de sa nomination surprise.
Trois dirigeants en un an et demi: voilà le bilan peu commun de Nestlé, la multinationale basée en Suisse romande. Après le Germano-Américain Mark Schneider, qui n’a pas convaincu avec ses résultats, le Français Laurent Freixe a pris les rênes à l’automne 2024. Mais l’ancien de la maison a été écarté après une affaire amoureuse interne. C’est finalement Philipp Navratil, alors à la tête de Nespresso, qui a repris le flambeau début septembre.
L’article