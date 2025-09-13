Image: KEYSTONE

Un fourgon de transport de valeurs attaqué dans le canton de Berne

Jeudi, des malfrats ont arrêté un véhicule qui transportait des marchandises de valeur pour le dépouiller. La police est encore à la recherche des malfrats.

Plus de «Suisse»

Un véhicule de transport de valeurs a été la cible d'un brigandage jeudi peu après midi à Renan (BE). Le chauffeur, qui a été menacé par une arme, est indemne mais les deux auteurs de l'agression n'ont pas encore été retrouvés.

Le fourgon circulait sur la Grand-Rue, à la hauteur du cimetière, lorsqu’un véhicule noir de la marque Range Rover lui a bloqué la route. Le chauffeur du fourgon a été menacé avec une arme à feu. La police bernoise a indiqué samedi:

«Au même moment, une autre personne montait dans le véhicule de transport pour lui ordonner de suivre la Range Rover»

Les deux véhicules se sont finalement arrêtés à la Combe d’Humbert à Sonvilier, sur un chemin en gravier, à la lisière d’un bosquet, à proximité de la ligne de chemin de fer.

Les auteurs ont obligé le chauffeur à leur remettre les objets de valeur en sa possession. Ils ont ensuite pris la fuite dans leur véhicule dans une direction inconnue, a précisé la police, qui ne précise pas la valeur du butin.

Un appel à témoins a été lancé pour fournir des informations sur les auteurs du brigandage ou sur leur véhicule. On peut lire dans le communiqué au sujet des brigands:

«Ils portaient des tenues complètement noires et étaient masqués. Ils étaient de grande taille»

Outre les patrouilles et les services spéciaux de la police, l’intervention a également mobilisé la care team (cellule psychologique). La police bernoise enquête sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. (ats)