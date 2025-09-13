Un fourgon de transport de valeurs attaqué dans le canton de Berne

Un véhicule de transport de valeurs a été la cible d'un brigandage jeudi peu après midi à Renan (BE). Le chauffeur, qui a été menacé par une arme, est indemne mais les deux auteurs de l'agression n'ont pas encore été retrouvés.
Le fourgon circulait sur la Grand-Rue, à la hauteur du cimetière, lorsqu’un véhicule noir de la marque Range Rover lui a bloqué la route. Le chauffeur du fourgon a été menacé avec une arme à feu. La police bernoise a indiqué samedi:
Les deux véhicules se sont finalement arrêtés à la Combe d’Humbert à Sonvilier, sur un chemin en gravier, à la lisière d’un bosquet, à proximité de la ligne de chemin de fer.
Les auteurs ont obligé le chauffeur à leur remettre les objets de valeur en sa possession. Ils ont ensuite pris la fuite dans leur véhicule dans une direction inconnue, a précisé la police, qui ne précise pas la valeur du butin.
Un appel à témoins a été lancé pour fournir des informations sur les auteurs du brigandage ou sur leur véhicule. On peut lire dans le communiqué au sujet des brigands:
Outre les patrouilles et les services spéciaux de la police, l’intervention a également mobilisé la care team (cellule psychologique). La police bernoise enquête sous la direction du Ministère public régional du Jura bernois-Seeland. (ats)