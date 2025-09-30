A Davos, un hôtel visé par des propos antisémites. Image: Shutterstock

Un octogénaire menace un hôtel fréquenté par des Juifs à Davos

Un homme de 83 ans a reconnu avoir envoyé deux lettres de menaces antisémites à un hôtel de Davos. Il devra y répondre devant la justice.

Un octogénaire domicilié dans la région de Davos (GR) a envoyé deux lettres de menaces à un hôtel de la station grisonne, fréquenté par des clients juifs . Les faits incriminés remontent à septembre 2024 et au mois de juillet dernier. Le suspect les a admis.

Les lettres envoyées par l'homme âgé de 83 ans contenaient des propos antisémites. L'une d'entre elles contenait même des menaces d'assassinat, écrit la police grisonne mardi. Rien n'indique, en revanche, que le suspect entendait passer à l'acte. Ce dernier devra répondre des faits en question devant la justice. (jah/ats)