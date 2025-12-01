Skoda est en plein essor: les voitures électriques tchèques se vendent de mieux en mieux. Image: Skoda

Cette marque détrône Tesla en Suisse

Tesla a perdu sa place de leader du marché suisse des voitures électriques. Une première en six ans. C'est désormais Skoda qui occupe le sommet du podium.



Juste avant la fin de l'année, Skoda a rattrapé le constructeur automobile Tesla. De janvier à novembre, le fabricant tchèque a vendu un peu plus de voitures électriques que le pionnier américain, leader depuis 2019.

En novembre, Skoda a ainsi dépassé Tesla après avoir rattrapé son retard en quelques mois. Il y a un an encore, personne n'aurait cru à un tel duel.

En 2024, la marque d'Elon Musk vendait près de trois fois plus de véhicules électriques que les Tchèques dans notre pays. Et plus du double par rapport à sa première concurrente, Audi.

Un nouveau géant sur le marché de l'électrique

Skoda et Tesla dominent désormais le marché national, chacune à sa manière néanmoins: l'Américaine écoule environ 40% de moins que l'année dernière, tandis que l'européenne a presque doublé ses volumes.

Audi, VW, BMW et Volvo suivent à bonne distance. Renault et Hyundai se disputent le milieu du classement, tandis que Mercedes et Cupra ferment la marche.

Malgré leur offensive à grande échelle en Europe, les marques chinoises ne figurent pas encore dans le top 10.



Et qu'en est-il du premier constructeur automobile mondial, Toyota? Les Japonais n'ont vendu que 367 voitures électriques en Suisse cette année, soit exactement la même (faible) quantité que le champion de l'électrique, BYD. Cela les place tous les deux à la 23e place.

Une fin d'année serrée entre les constructeurs

Malgré la légère avance de Skoda, la situation pourrait encore changer d'ici fin 2025. Tesla concentrant la plupart de ses livraisons sur la dernière partie du trimestre, la course est loin d'être jouée. Le fabricant devra réaliser un très bon mois de décembre. Skoda, quant à elle, surfe sur la vague. Si elle parvient à garder son élan, on assistera à un finish serré.

Soulignons que les deux constructeurs bouleversent le marché suisse avec deux modèles seulement. Skoda avec les SUV Elroq et Enyaq et Tesla avec ses célèbres Y et 3. Ce dernier ne se classe toutefois plus que 10e en termes de vente pour 2025.

Malgré un recul marqué, la Y demeurera la plus vendue en Suisse. Nouveau best-seller de Skoda, l'Elroq disponible depuis février se hisse à la deuxième place. Ni trop grande, ni trop bon marché (à partir de 37 000 francs), elle semble avoir conquis un large public.

Depuis le début de la production en République tchèque, 100 000 Elroq sont sortis d'usine en moins d'un an. En octobre, il est devenu le modèle le plus vendu en Europe.

La Skoda Elroq a débarqué sur les routes suisses en février. image: skoda

La concurrence prépare ses atouts

On pouvait s'attendre à cette remontée tchèque: alors que Tesla a su séduire de nombreux «early adopters» aisés et passionnés de technologie, la clientèle qui recherche une voiture simplement pratique, abordable et fiable négocie a entamé sa transition énergétique. Et bien souvent, elle pense à Skoda.

La filiale de VW dégainera un nouvel atout mi-2026. Le lancement de la Epiq, la moins chère à ce jour, visera principalement les adeptes tout juste convertis de l'électrique. Il faudra compter 25 000 euros environ (les prix en francs ne sont pas encore connus) pour ce petit SUV. Les observateurs semblent convaincus, et Skoda pourrait donc devancer durablement les Américains, du moins dans notre pays.

Pour conclure, intéressons-nous non pas aux marques une par une, mais à leurs sociétés mères et aux groupes. Propriétaire de Skoda, Volkswagen domine depuis longtemps le marché helvétique. Cette année, elle a fourni 34% de toutes les voitures électriques. Un chiffre qui atteint 11% pour Tesla et 9% pour le groupe BMW.

