Décès

L'ex-conseiller aux Etats Franco Masoni est décédé

Franco Masoni a marqu
Franco Masoni avait été l'un des politiciens tessinois les plus en vue.Keystone

Cet ex-conseiller aux Etats est décédé

L'ancien PLR tessinois Franco Masoni est mort à 97 ans. Il avait accédé au Conseil national en 1967, avant d'être élu aux Etats en 1975.
21.10.2025, 16:3221.10.2025, 16:32

L'ex-conseiller national et aux Etats tessinois Franco Masoni (PLR) est décédé à l'âge de 97 ans. Dès les années 1970, cet ancien conseiller d'administration de feu la Société de banque suisse (SBS) avait été l'un des politiciens tessinois les plus en vue.

Masoni était un «politicien engagé et un membre apprécié» du parti, rend hommage le PLR mardi sur X.

Aux Etats jusqu'en 1991

Franco Masoni, qui est mort samedi, avait étudié le droit à Heidelberg (D) et à Berne et travaillé dès 1957 comme avocat et notaire indépendant à Lugano. Il avait siégé au législatif de Lugano dès 1956 sous les couleurs radicales, puis au Grand Conseil de 1959 à 1975.

La défaite de l'UDC à Genève annonce une période de vendetta

En 1967, Masoni a accédé au Conseil national, avant d'être élu au Conseil des Etats en 1975, où il est resté, à l'exception d'un intermède, jusqu'en 1991. Il a aussi contribué à imprimer la ligne politique de l'ancienne publication Gazzetta ticinese et a occupé des postes en vue dans des associations culturelles.

Sa fille Marina Masoni (PLR également) avait été la première femme élue au gouvernement tessinois, en 1995. (jzs/ats)

